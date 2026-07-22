El PP de Castilla-La Mancha pide un Plan Integral para el incendio de Guadalajara: "Está en juego el futuro"

El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y vicesecretario de Institucional del PP-CLM, Santiago Lucas-Torres, y el diputado regional, Nacho Redondo, se han desplazado a la Sierra Norte de Guadalajara para trasladar el apoyo y la solidaridad del Partido Popular de la región a todos los vecinos afectados por el incendio, que ya ha calcinado más de 29.000 hectáreas.

Ambos diputados han hecho llegar su cercanía a las familias que han tenido que abandonar sus viviendas -34 municipios han sido desalojados desde que comenzó el incendio- y a todas las personas que viven con la incertidumbre de no saber cuál será el alcance de los daños cuando regresen a sus hogares.

Durante la visita, Lucas-Torres ha realizado un reconocimiento público al trabajo que están desarrollando todos los profesionales inmersos en las labores de extinción del fuego: "Muchos de ellos han sido llamados cuando disfrutaban de sus días de descanso y han respondido con una entrega ejemplar, sin mirar el reloj y con un único objetivo: proteger vidas, pueblos y nuestro patrimonio natural. Castilla-La Mancha tiene una deuda de gratitud con todos ellos", ha indicado.

Ambos diputados en su visita al incendio. Comunicación Partido Popular.

En este sentido ha destacado especialmente a la UME, los bomberos forestales de GEACAM, a los agentes medioambientales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, bomberos, servicios sanitarios y al conjunto de efectivos desplazados hasta la zona.

Los parlamentarios populares también se han acordado de los agricultores de la Comarca, a los que han agradecido su comportamiento ejemplar tras movilizar sus tractores, cultivadores y aperos agrícolas al servicio del operativo para abrir cortafuegos y frenar el avance de las llamas.

Asimismo, han reconocido el esfuerzo de los ganaderos, quienes han vivido horas de enorme angustia por la imposibilidad de acceder a sus explotaciones agrícolas o por el riesgo que corrían sus animales, y el trabajo de los alcaldes, concejales y corporaciones municipales, que han permanecido al lado de los vecinos.

"Aquí está en juego el futuro de toda una comarca" ha señalado Lucas-Torres advirtiendo que las consecuencias del incendio irán mucho más allá de la superficie forestal quemada: "Se verán gravemente afectadas la ganadería extensiva, la agricultura, la actividad cinegética, el turismo rural y también las cañadas y vías pecuarias. Recuperar la Sierra Norte significa recuperar también su economía, su biodiversidad y su forma de vida".

El diputado ha insistido en que "la verdadera reconstrucción comenzará después del incendio. Será entonces cuando debamos estar al lado de quienes han perdido explotaciones, recursos, oportunidades y parte de su futuro", ha indicado señalando que "siguen haciendo falta muchos más medios" y ha insistido que el Ejecutivo regional solicite más medios humanos y técnicos al Estado.

Ambos diputados en su visita al incendio. Comunicación Partido Popular.

Lucas-Torres ha realizado un llamamiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, una vez superada la emergencia, impulse un Plan Integral de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara, con ayudas ágiles y suficientes para agricultores, ganaderos, empresas de turismo rural, titulares de coto de caza, ayuntamiento y todas las personas afectadas.

El vicepresidente de las Cortes también ha pedido que el Gobierno regional refuerce de manera decidida las políticas de prevención de incendios durante todo el año y ha pedido que se mejoren las condiciones laborales de los bomberos forestales y del conjunto de profesionales que integran los operativos de extinción.

Ambos han reiterado que el Partido Popular estará al lado de los vecinos durante el proceso de recuperación: "Hoy la prioridad es proteger a las personas y detener el incendio. Mañana será reconstruir la comarca y devolver la esperanza a quienes lo han perdido todo. La Sierra Norte no puede convertirse en un símbolo de abandono. Debe seguir siendo un territorio lleno de vida, y eso solo será posible apoyando a quienes la mantienen viva cada día: sus agricultores, sus ganaderos, sus alcaldes, sus profesionales y todos sus vecinos".