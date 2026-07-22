Ambos diputados en su visita al incendio.

Ambos diputados en su visita al incendio. Comunicación Partido Popular.

Guadalajara

El PP de Castilla-La Mancha pide un Plan Integral para el incendio de Guadalajara: "Está en juego el futuro"

Santiago Lucas-Torres y Nacho Redondo trasladan el apoyo del Partido Popular a los vecinos afectados, agradecen la labor de los efectivos de emergencia, agricultores y ganaderos.

Más información: El PP plantea la activación del nivel 3 por el incendio de Guadalajara y denuncia un operativo "desbordado"

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El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y vicesecretario de Institucional del PP-CLM, Santiago Lucas-Torres, y el diputado regional, Nacho Redondo, se han desplazado a la Sierra Norte de Guadalajara para trasladar el apoyo y la solidaridad del Partido Popular de la región a todos los vecinos afectados por el incendio, que ya ha calcinado más de 29.000 hectáreas.

Ambos diputados han hecho llegar su cercanía a las familias que han tenido que abandonar sus viviendas -34 municipios han sido desalojados desde que comenzó el incendio- y a todas las personas que viven con la incertidumbre de no saber cuál será el alcance de los daños cuando regresen a sus hogares.

Durante la visita, Lucas-Torres ha realizado un reconocimiento público al trabajo que están desarrollando todos los profesionales inmersos en las labores de extinción del fuego: "Muchos de ellos han sido llamados cuando disfrutaban de sus días de descanso y han respondido con una entrega ejemplar, sin mirar el reloj y con un único objetivo: proteger vidas, pueblos y nuestro patrimonio natural. Castilla-La Mancha tiene una deuda de gratitud con todos ellos", ha indicado.

Ambos diputados en su visita al incendio.

Ambos diputados en su visita al incendio. Comunicación Partido Popular.

En este sentido ha destacado especialmente a la UME, los bomberos forestales de GEACAM, a los agentes medioambientales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, bomberos, servicios sanitarios y al conjunto de efectivos desplazados hasta la zona.

Los parlamentarios populares también se han acordado de los agricultores de la Comarca, a los que han agradecido su comportamiento ejemplar tras movilizar sus tractores, cultivadores y aperos agrícolas al servicio del operativo para abrir cortafuegos y frenar el avance de las llamas.

Asimismo, han reconocido el esfuerzo de los ganaderos, quienes han vivido horas de enorme angustia por la imposibilidad de acceder a sus explotaciones agrícolas o por el riesgo que corrían sus animales, y el trabajo de los alcaldes, concejales y corporaciones municipales, que han permanecido al lado de los vecinos.

"Aquí está en juego el futuro de toda una comarca" ha señalado Lucas-Torres advirtiendo que las consecuencias del incendio irán mucho más allá de la superficie forestal quemada: "Se verán gravemente afectadas la ganadería extensiva, la agricultura, la actividad cinegética, el turismo rural y también las cañadas y vías pecuarias. Recuperar la Sierra Norte significa recuperar también su economía, su biodiversidad y su forma de vida".

El diputado ha insistido en que "la verdadera reconstrucción comenzará después del incendio. Será entonces cuando debamos estar al lado de quienes han perdido explotaciones, recursos, oportunidades y parte de su futuro", ha indicado señalando que "siguen haciendo falta muchos más medios" y ha insistido que el Ejecutivo regional solicite más medios humanos y técnicos al Estado.

Ambos diputados en su visita al incendio.

Ambos diputados en su visita al incendio. Comunicación Partido Popular.

Lucas-Torres ha realizado un llamamiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, una vez superada la emergencia, impulse un Plan Integral de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara, con ayudas ágiles y suficientes para agricultores, ganaderos, empresas de turismo rural, titulares de coto de caza, ayuntamiento y todas las personas afectadas.

El vicepresidente de las Cortes también ha pedido que el Gobierno regional refuerce de manera decidida las políticas de prevención de incendios durante todo el año y ha pedido que se mejoren las condiciones laborales de los bomberos forestales y del conjunto de profesionales que integran los operativos de extinción.

Ambos han reiterado que el Partido Popular estará al lado de los vecinos durante el proceso de recuperación: "Hoy la prioridad es proteger a las personas y detener el incendio. Mañana será reconstruir la comarca y devolver la esperanza a quienes lo han perdido todo. La Sierra Norte no puede convertirse en un símbolo de abandono. Debe seguir siendo un territorio lleno de vida, y eso solo será posible apoyando a quienes la mantienen viva cada día: sus agricultores, sus ganaderos, sus alcaldes, sus profesionales y todos sus vecinos".