El incendio de La Mierla entra en fase de estabilización y los evacuados de cinco pueblos podrán volver a sus casas

Emiliano García-Page tras la reunión del CECOPI para analizar la situación del incendio de La Mierla (Guadalajara). JCCM

El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara), que ya ha arrasado unas 32.000 hectáreas, comienza a dar sus primeros signos de mejoría. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles el levantamiento de la evacuación en cinco municipios afectados ante la evolución favorable, aunque ha pedido mantener prudencia por la previsión de fuertes vientos para este jueves.

La decisión se ha adoptado tras la reunión de este miércoles del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), celebrada antes de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona afectada. Durante su comparecencia, Page ha asegurado que el operativo comienza a afrontar el incendio "con muchas más garantías de éxito".

Asimismo, ha trasladado un mensaje de esperanza al afirmar que "ya estamos nosotros por delante del incendio; el incendio ahora está por detrás de nosotros", reproduciendo la valoración realizada por el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El presidente regional ha recordado que el fuego, declarado el pasado viernes, ha obligado durante los últimos días a evacuar y confinar a vecinos de distintos municipios de la Sierra Norte de Guadalajara y ha movilizado un amplio dispositivo integrado por efectivos del INFOCAM, la UME, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y recursos llegados desde otras comunidades autónomas.

Jornada más favorable

Según ha explicado, la evolución de las últimas horas permite afrontar la jornada con un escenario más favorable. De hecho, ha asegurado que el dispositivo ha logrado cumplir sus dos principales objetivos: proteger a la población y evitar que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos.

"Calculamos que entre cinco y seis pueblos se habrían visto seriamente afectados por el fuego si no se hubieran desplegado dispositivos específicos para protegerlos", ha afirmado García-Page, que ha querio agradecer el trabajo realizado por todos los efectivos que participan en las labores de extinción.

La mejora de la situación ha permitido autorizar el regreso de los vecinos de Ríofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque, que podrán volver a sus viviendas tras varios días fuera de sus municipios.

Asimismo, el presidente regional ha avanzado que a lo largo de la jornada también podría estudiarse el levantamiento de las restricciones en La Mierla, aunque ha insistido en que todas las decisiones se adoptarán con criterios exclusivamente técnicos.

Page ha explicado que el regreso de los evacuados dependerá no solo de la evolución del incendio, sino también de que queden garantizados los servicios básicos.

Pendientes del viento

En este sentido, ha destacado que prácticamente se ha recuperado el suministro eléctrico y las telecomunicaciones en la zona, mientras que el abastecimiento de agua se garantizará mediante cubas provisionales allí donde los pozos hayan resultado afectados por el fuego.

Además, desde este martes ya se permite el acceso de los ganaderos para alimentar a los animales en las explotaciones situadas dentro del perímetro afectado.

A pesar de la evolución favorable, el presidente castellanomanchego insistió en que todavía no puede darse el incendio por estabilizado. La principal preocupación se centra ahora en las fuertes rachas de viento previstas para este jueves, que podrían complicar las tareas de extinción.

"Entre hoy y mañana creemos que podremos dar el incendio por estabilizado y, a partir de ahí, centrar todos los esfuerzos en la vigilancia y en la recuperación de la normalidad", ha señalado.

Declaración de zona catastrófica

Page también ha anunciado que el Gobierno regional solicitará al Ejecutivo central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, para facilitar la llegada de ayudas a los municipios afectados y acelerar la recuperación del territorio.

El presidente regional ha avanzado que trasladará personalmente esta petición a Pedro Sánchez, que este miércoles visita la zona del incendio para conocer de primera mano la evolución del operativo y los daños ocasionados por uno de los mayores incendios forestales registrados en España.

Por último, Page ha vuelto a agradecer la colaboración entre administraciones y el apoyo prestado por las comunidades autónomas que han enviado medios para combatir el fuego, al tiempo que ha destacado el papel desempeñado por la UME y el resto del dispositivo en un incendio que, por la extensión del perímetro y el elevado número de poblaciones amenazadas, ha calificado como uno de los más complejos afrontados en los últimos años.