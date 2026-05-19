Abogados Cristianos lleva a los tribunales una "representación blasfema" de la Virgen María en una exposición de Guadalajara

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso ante un tribunal de Guadalajara en el que ha solicitado la retirada cautelarísima de la exposición Alonso Cano. Like a Virgin, inaugurada el pasado 7 de mayo en el Museo Provincial de Guadalajara —sito en el palacio del Infantado—.

Las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos se enmarcan dentro de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, el organismo que autorizó la exposición y del que depende directamente el museo donde se exhibe.

Además, la organización ha interpuesto una denuncia penal contra el autor de la exposición por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos (art. 525 del Código Penal).

La muestra, organizada conjuntamente por el Museo Provincial de Guadalajara y la Escuela de Arte Elena de la Cruz Martín —dependientes ambos de la Junta de Castilla-La Mancha— toma como eje central la obra sacra Virgen de la Leche, elaborada por el maestro barroco Alonso Cano, "y la tergiversa mediante fotografías y montajes visuales".

La exposición incluye "representaciones blasfemas" de la figura de la Virgen María mediante corsés, cuero, "lencería erótico-fetichista y travestismo".

Abogados Cristianos ha explicado que la exposición "desnaturaliza deliberadamente" el significado espiritual y sagrado de la iconografía mariana porque convierte símbolos centrales del cristianismo "en elementos de provocación ideológica y sexual".

Además, ha señalado que el hecho de que la exposición se desarrolle dentro de un museo público y cuente con financiación y respaldo institucional "agrava todavía más la situación".

La organización ha solicitado la retirada inmediata de las obras al considerar que mantener abierta la exposición provoca "un daño irreparable a la libertad religiosa y a los sentimientos" de millones de católicos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado que "no todo vale en nombre del arte: utilizar imágenes sagradas de la Virgen para convertirlas en objetos de provocación ideológica y sexual es una humillación intolerable para millones de cristianos".

Asimismo, Castellanos ha considerado "vergonzoso que las administraciones públicas financien y promuevan ataques contra la fe católica con dinero de todos los españoles".

El escándalo está "en los ojos que lo miran"

Por su parte, el delegado de Educación y Cultura en Guadalajara, Ángel Fernández, ha defendido la libertad artística y de creación de los alumnos de la Escuela de Arte que han elaborado la muestra denunciada por Abogados Cristianos.

"El trabajo que se hace desde el Museo de Guadalajara y con los alumnos en proyectos que luego tengan visibilidad es importante", ha destacado. "Estamos formando a jóvenes en una democracia y bajo una serie de principios que nunca se nos deben olvidar".

Los valores a los que se ha referido el representante de la Consejería que encabeza Amador Pastor han sido la "libertad de expresión y libertad artística, literaria y científica"; también el hecho de "que seamos unas personas libres".

El delegado de Educación y Cultura ha señalado que "en ningún momento de la exposición se habla de religión" y ha afirmado que "se utiliza esa colección desde un punto de vista artístico".

La muestra, según el representante de la Junta de Comunidades, invita al espectador a reflexionar sobre la representación del cuerpo femenino a través del tiempo y toma como punto de partida la Virgen de la Leche.

"Estaría preocupado si en nuestros centros educativos no fomentamos el espíritu crítico y la libertad de expresión", ha dicho el delegado de Educación. Además, ha agregado que "cada uno es libre de visitar la exposición" y ha reflexionado que está basada en un hilo conductor "artístico y no religioso" al tiempo que ha invitado a los denunciantes a visitar la muestra.

En todo caso, el problema, según Fernández, "está más en los ojos que lo miran que en la creación artística".