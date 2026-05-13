Guarinos exige por carta a Page ejecutar de forma "inmediata" la reforma de la estación de autobuses de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha ejecutar de forma "inmediata" el proyecto de reforma de la estación de autobuses de la capital. Y ha planteado aprovechar los terrenos del actual parque de bomberos, propiedad de la Junta, cuando quede vacío para habilitar plazas de aparcamiento junto al futuro campus universitario.

Así lo ha expresado durante una visita a las obras de mejora de la calle Dos de Mayo junto al concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, confirmando el envío esta misma semana de dos nuevas cartas dirigidas al presidente regional, Emiliano García-Page, y al consejero de Fomento, Nacho Hernando.

Guarinos ha acusado al Gobierno autonómico de "hacer anuncios por todo lo alto en fase preelectoral para después eliminar la actuación del mapa y de los presupuestos sin ningún tipo de explicación".

"No es que haya que redactar un proyecto nuevo, es que ya lo anunciaron por 1,8 millones de euros y nosotros seguimos reclamando que aquello que entonces consideraban bueno para Guadalajara se ejecute", ha afirmado.

Para la regidora, la estación actual ofrece una "imagen deteriorada" impropia de una infraestructura situada "en la puerta de un campus universitario" y en pleno centro urbano. Y el Ayuntamiento "no ha recibido ni una llamada, carta o explicación" desde que desapareció la inversión prevista.

Al respecto, ha vinculado la retirada del proyecto a un cambio político en el Consistorio, hasta llegar a calificar la decisión de "la mayor expresión de sectarismo". "Ya que hay espacio y necesidad de aparcamiento en la ciudad, que se acondicione para que los guadalajareños puedan aparcar y utilizar también el transporte público", ha afirmado.

"Menos anuncios y más actuaciones"

La alcaldesa ha diferenciado la situación de Guadalajara de la de Toledo, después de ser preguntada por la posibilidad de un convenio institucional similar al firmado en la capital regional.

"En Toledo, la Junta financió íntegramente la construcción de la estación y el acuerdo posterior entre administraciones se limita al mantenimiento. La ejecución corresponde a la Junta, no al Ayuntamiento", ha explicado.

Por último, ha alertado de que el Gobierno regional está actuando con la estación de autobuses "igual que con el Fuerte de San Francisco". "En este caso, la Junta ha sido obligada por sentencia a cumplir sus compromisos con la ciudad. Menos anuncios y más actuaciones", ha sentenciado.