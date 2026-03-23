El Eurojackpot de la ONCE deja un premio de más de 187.000 euros en Castilla-La Mancha

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha dejado un premio de 187.386,80 euros en la provincia de Guadalajara, en concreto en la localidad de Azuqueca de Henares.

El boleto premiado, de tercera categoría (cinco aciertos), ha sido vendido por Esther del Molino desde su punto de venta ubicado en la Plaza General Vives, donde ha repartido la suerte entre los vecinos de la zona.

El Eurojackpot es un sorteo europeo que se comercializa en España y en otros 18 países del espacio económico europeo.

Para hacerse con el premio es necesario acertar cinco números de un total de 50, además de dos soles entre 12 posibles.

El sorteo se celebra cada martes y viernes en Helsinki y ofrece botes semanales que parten de un mínimo garantizado de 10 millones de euros y que se incrementan en caso de no haber acertantes de primera categoría.

Para este martes, 24 de marzo, el Eurojackpot pone en juego un bote de 49 millones de euros.