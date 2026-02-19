Un entrenador de Guadalajara denuncia una agresión que implica al padre de uno de sus jugadores: "Recibí un rodillazo"

Lo que debía ser un viernes tranquilo tras una jornada de fútbol terminó en una agresión para Javier Corral, técnico de los equipos Alevín e Infantil de la cantera del Club Deportivo Guadalajara. En un bar de la capital alcarreña, fue golpeado y sometido por un adulto que acompaña al padre de uno de sus jugadores.

"Me hizo un mataleón, me cogió del cuello y me asfixió. Después, cuando consigue que yo me vaya hacia adelante, me pegó un rodillazo en la boca", explica en una conversación telefónica con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Este joven de 24 años natural de Guadalajara ha decidido alzar la voz, ya que es la primera vez que sufre un ataque fuera de los terrenos de juego en los más de siete años que lleva ejerciendo como entrenador de fútbol base. "Esto no ocurre tras un partido, esto ocurre en mi vida privada", lamenta.

Javier con uno de sus equipos.

Los hechos acontecieron el pasado viernes 13 de febrero, cuando Javier se encontraba tomando algo junto a su padre en una taberna donde también se hallaba el padre de uno de los futbolistas del Alevín que él dirige.

Durante la conversación privada entre el entrenador y su progenitor sobre la gestión deportiva de los equipos de Javier, el padre del niño intervino en la charla. "Se giró de la mesa mirándome y gritó: Esta conversación me interesa y después empezó a recriminarme y a insultarme", explica Corral, quien asegura que en ningún momento nombró al al menor ni buscó ofender a nadie.

Javi dando indicaciones a sus chicos en un partido.

La tensión escaló cuando el susodicho salió a la terraza del bar y los dos adultos que los acompañaban tomaron el relevo y uno de ellos continuó injuriándolo: "De buenas a primeras me suelta: Me cago en tu puta madre, eres un hijo de puta".

Palabras que hirieron gravemente a Javier debido a que su madre falleció hace menos de un año. "Nadie está preparado para perder a una madre y menos a mi edad. Me dio un ataque de nervios y me puse a llorar", confiesa.

Al ver el estado de su hijo, el padre de Javier golpeó una mesa del establecimiento exigiendo respeto. En ese instante, "la segunda persona que les acompañaba me vino por detrás y me cogió del cuello", seguidamente procede a hacerle una llave para incapacitarlo y durante el forcejeo el agresor llega a propinarle un "rodillazo en la boca".

Comunicado del Deportivo Guadalajara sobre la agresión que ha sufrido Javier.

El Deportivo Guadalajara ha reaccionado de forma contundente ante lo que consideran un "ataque intolerable". A través de un comunicado oficial, la institución ha anunciado la denuncia inmediata ante las autoridades, la expulsión y revocación del abono al padre implicado y la prohibición indefinida de su acceso a las instalaciones del club.

Por su parte, Javier también ha denunciado lo sucedido aportando un parte de lesiones. "El club ha actuado correctamente y pensando en frío, el niño no tiene la culpa de que el padre, el amigo o el tío se dedique a hacer estas cosas", subraya.

Asimismo, ha insistido en que el menor "va a seguir entrenando en el mismo equipo", aunque espera que a raíz de esta noticia "algún energúmeno más que hay por ahí, se lo piense dos veces" y este altercado no manche este deporte.

El joven técnico de Guadalajara quiere dejar claro que su único fin es intentar que "los niños disfruten, aprendan y sean felices", concluye.