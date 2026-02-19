Abre el canal de Entrepeñas y Buendía por segundo año consecutivo: las reservas rozan máximos históricos

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha abierto por segundo año consecutivo el trasvase entre los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, una vez finalizado el episodio de avenidas provocado por las seis últimas borrascas que han afectado a la cuenca.

Según ha informado el organismo de cuenca en un comunicado, las "importantes precipitaciones y consecuentes aportaciones en la cabecera del Tajo" han permitido que el embalse de Entrepeñas alcance la cota de trasvase, situada en los 711,83 metros sobre el nivel del mar.

Como consecuencia, se ha procedido a la apertura del canal Entrepeñas-Buendía en lámina libre, con un caudal inicial de 12 metros cúbicos por segundo, que podrá incrementarse hasta un máximo de 40 m³/s.

Se trata del segundo año consecutivo en el que se activa esta infraestructura, que permanecía en desuso desde 1997 y que volvió a abrirse en marzo de 2025 tras otro episodio de lluvias intensas.

Avisos hidrológicos

Las seis borrascas que han atravesado la cuenca del Tajo durante las últimas tres semanas han dejado precipitaciones continuadas que han elevado notablemente las reservas. El volumen almacenado ha pasado del 62 al 83 por ciento, con un total de 9.179 hectómetros cúbicos, acercándose al máximo histórico del 86 por ciento registrado también el pasado año.

Durante este periodo, la CHT ha activado avisos hidrológicos por desembalses significativos en 18 presas. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo ha emitido más de 2.000 avisos en tiempo real a las comunidades autónomas afectadas.

Por territorios, Extremadura ha recibido 1.200 avisos; Castilla-La Mancha ha superado los 700; la Comunidad de Madrid ha registrado en torno a 500; y Castilla y León, cerca de un centenar. Asimismo, la Confederación ha remitido a Portugal 91 comunicaciones por desembalses que superaban los 1.500 metros cúbicos por segundo.