Brihuega (Guadalajara) solicita 300.000 euros a cargo del 2 % Cultural para restaurar parte de su muralla

El Ayuntamiento de Brihuega ha solicitado una nueva subvención, con cargo al programa estatal del 2% Cultural, para acometer la restauración del sector noroeste del recinto amurallado y hacerlo visitable entre torreón y torreón.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros, de los cuales 300.000 se financiarían a través de esta línea estatal y los 100.000 restantes serían aportados por el consistorio briocense.

El proyecto, redactado por Lavila Arquitectos, contempla la consolidación estructural de un tramo de muralla en el que nunca se ha intervenido, así como la recuperación del adarve o camino de ronda, dotándolo de las condiciones necesarias para su visita turística.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, se prevé la adecuación del alzado interior y la instalación de elementos de protección como barandillas y pasamanos, garantizando tanto la seguridad como la integración estética con el conjunto histórico.

En la actualidad, el deterioro de este lienzo está provocando desprendimientos hacia patios de viviendas situadas en su entorno, una situación que preocupa tanto a los vecinos como al propio Ayuntamiento y que esta actuación permitirá resolver de forma definitiva mediante trabajos de consolidación y refuerzo.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, ha subrayado que "esta actuación es fundamental para seguir avanzando en la recuperación integral de nuestro recinto amurallado y ampliar los espacios visitables; y por otro, para dar solución a un problema real que está afectando a vecinos, evitando desprendimientos y garantizando su seguridad".

Viejo ha señalado que el Ayuntamiento mantiene desde hace años una estrategia clara de captación de fondos externos para la recuperación del patrimonio. "Nuestro compromiso es seguir trabajando en colaboración con otras administraciones. Somos un municipio con un patrimonio excepcional y muy extenso, y la única manera de intervenir de forma ambiciosa y sostenida en el tiempo es sumando esfuerzos y aprovechando convocatorias como este 2% Cultural".

Brihuega ya ha sido beneficiaria en varias ocasiones de este programa estatal, que ha permitido acometer importantes actuaciones en el Castillo de la Piedra Bermeja y distintos tramos de la muralla, también en la Real Fábrica de Paños.