Guadalajara inaugura su carnaval con un emotivo pregón mendocino y la presencia de 36 botargas de toda la provincia

Guadalajara ha dado el pistoletazo de salida a su carnaval con un pregón cargado de emoción, tradición e identidad provincial, acompañado por una de las concentraciones de botargas más numerosas de los últimos años.

La lluvia ha obligado a trasladar el acto inaugural al Espacio Tyce, que se ha convertido en el escenario de un arranque festivo marcado por el folclore, la participación y el sentimiento compartido.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y tuvo como protagonista al pregonero del Carnaval 2026, Felipe Sanz, presidente de la asociación Gentes de Guadalajara, quien ha ofrecido un discurso profundamente vinculado a la historia y las tradiciones de la ciudad y la provincia.

Pregón de carnaval en Guadalajara. Ayuntamiento de Guadalajara

Antes del pregón, la alcaldesa ha recibido a Felipe Sanz en el Ayuntamiento, donde le ha hecho entrega de la máscara conmemorativa del Carnaval, creada especialmente para la ocasión y decorada con motivos del Tenorio Mendocino y su característica capa, como símbolo del estrecho vínculo entre el teatro, la tradición y estas fiestas.

Un pregón entre tradición, teatro e identidad

Durante su intervención, Felipe Sanz ha recordado la histórica relación de Guadalajara con el Carnaval a través del Tenorio Mendocino, cuya primera escena recrea un Carnaval del siglo XVI.

En este contexto, ha destacado la singularidad de la ciudad al afirmar que "Guadalajara es la única ciudad con dos Carnavales", en referencia al Carnaval de invierno y al Carnaval Mendocino.

Pregón del carnaval 2026 en Guadalajara. Ayuntamiento de Guadalajara

El pregonero ha invitado a vivir estas fiestas con "estilo y bullicio", adaptando el lema mendocino al espíritu carnavalesco, y ha evocado el carácter libre y transformador del Carnaval, recordando que en estas fechas "hasta el hombre más principal puede, sin desentonar con su linaje, servirse de un disfraz bajo el cual nadie sabe de qué carne se esconde".

Asimismo, ha animado a mirar la ciudad y la provincia "tal cual son", destacando su belleza no solo por el entorno, sino por sus gentes, su día a día y su alegría.

Reconocimiento al esfuerzo de las botargas

La alcaldesa ha agradecido expresamente el esfuerzo de las cerca de 150 personas que integran los distintos grupos de botargas y mascaritas llegados desde todos los rincones de la provincia, que acudieron a Guadalajara pese a las adversas condiciones meteorológicas.

"Hoy Guadalajara vuelve a sentir el ritmo del cencerro y los cascabeles como inicio del Carnaval, una fiesta que hunde sus raíces en la historia, en la tradición y en la identidad de nuestra provincia", ha señalado.

Ana Guarinos ha subrayado además que, pese al cambio de emplazamiento, "las tradiciones no dependen solo de los lugares, sino de las personas que las mantienen vivas", poniendo en valor la respuesta del público y la implicación de los colectivos participantes.

La Mierla, un regreso histórico

Uno de los momentos más destacados ha sido la participación, por primera vez en la concentración del Carnaval de Guadalajara, de la Botarga de La Mierla, recuperada este año tras noventa años sin salir.

La alcaldesa ha hecho entrega a este grupo del distintivo oficial de las botargas, reconociendo el esfuerzo del municipio por recuperar y preservar esta tradición ancestral.

El pregón ha concluido con la interpretación del tradicional aliguí a cargo del colectivo Mascarones, cuyo característico "con la mano no, con la boca sí" ha llenado el recinto de humor y complicidad popular.

Además, un grupo de danzantes del Tenorio Mendocino ha representado su danza carnavalesca, reforzando el vínculo entre el teatro clásico, la tradición y las celebraciones populares, y poniendo el broche final a un inicio de Carnaval marcado por la emoción y la identidad compartida.