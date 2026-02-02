La fuerte crecida del Henares obliga al Ayuntamiento de Guadalajara a cerrar varios tramos del Paseo Fluvial

Una de las zonas cerradas por inundación en el Paseo Fluvial de Guadalajara.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha restringido los accesos a las zonas inundables del Paseo Fluvial ante el incremento de caudal que ha sufrido el río Henares a su paso por la ciudad en las últimas horas.

Según ha informado el Consistorio, esta decisión ha sido tomada después de que los aforos registrados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en la ciudad hayan ascendido a color naranja, umbral que indica un "nivel de crecidas inusuales".

Concretamente, los datos que arroja el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) consultados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, indican que las precipitaciones de lluvia y nieve que han descargado las borrascas Joseph y Kristin la última semana han elevado el caudal del Henares, a su paso por la capital provincial, a 94,12 metros por segundo, por encima de los 94 metros a partir de los que se activa esa alerta naranja.

Desde el Ayuntamiento han explicado que los servicios municipales mantienen una "vigilancia permanente" sobre la evolución del río y de los umbrales de alerta y "atentos" a la información que se pueda derivar de los organismos competentes.

Como medida preventiva, recomiendan a la ciudadanía extremar la precaución y no acercarse a las márgenes del río ni a zonas inundables, así como respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de Policía Local y Protección Civil.

El Ayuntamiento recuerda que estas actuaciones se adoptan para garantizar la seguridad de los vecinos y se mantendrán mientras persista la situación de riesgo.