Un alcalde socialista de Guadalajara se niega a poner la bandera de España en el Ayuntamiento

La negativa del alcalde de Gualda (Guadalajara), Mariano Bravo (PSOE), a colocar la bandera de España en el Ayuntamiento ha provocado la intervención de la Subdelegación del Gobierno, después de que un vecino del municipio presentara una denuncia formal por el incumplimiento de la normativa vigente.

Según la comunicación oficial emitida por la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, a la que ha tenido acceso Europa Press, la ausencia de la bandera nacional en el edificio consistorial vulnera lo establecido en la Ley 39/1981, que obliga a todas las administraciones públicas a exhibir la enseña de España en sus dependencias.

En su respuesta al denunciante, la administración estatal asegura que "esta Subdelegación del Gobierno adoptará las medidas oportunas para asegurarse de que se cumpla la normativa vigente", confirmando que actuará para corregir la situación en el Ayuntamiento de Gualda.

Fuentes de la Subdelegación precisan que se trata de recordar al alcalde que debe cumplir la normativa, sin establecer plazos concretos.

Detonante

La denuncia fue presentada el pasado 10 de enero a través de la plataforma estatal Acceda, y denunciaba que el alcalde se niega de forma expresa y reiterada a colocar la bandera de España, tanto en el exterior como en el interior del consistorio, pese a autorizar la colocación de otras banderas en determinados momentos del año.

Gualda es una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), dependiente administrativamente de Cifuentes, aunque con autonomía propia. El alcalde de Cifuentes, Marco Antonio Campos, ha explicado a Europa Press que su Ayuntamiento no puede imponer la colocación de la bandera al regidor de Gualda, ya que la responsabilidad recae exclusivamente sobre Mariano Bravo.

Fuentes municipales indican que la postura de Bravo responde a una decisión personal mantenida desde hace años, pero desde la Subdelegación del Gobierno recuerdan que la exhibición de la bandera española en edificios públicos no es opcional, sino obligatoria.

A raíz de la denuncia, fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha han señalado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se va a requerir internamente al alcalde de la pedanía para que cumpla la ley. Añaden que no esperan que esto suponga un problema, pero que no se contempla ninguna sanción contra el regidor.

El conflicto, latente desde hace tiempo, ha salido del ámbito local y ha activado la respuesta del Gobierno para garantizar el cumplimiento de la ley. Por su parte, Mariano Bravo ha optado por no responder a las preguntas sobre este asunto.