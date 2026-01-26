Telepizza regala 210 porciones de su nueva pizza 'Kebab' en esta ciudad de Castilla-La Mancha: del 26 al 29 de enero

Telepizza repartirá totalmente gratis 210 porciones de su nueva pizza 'Kebab' en su local de la plaza Benjaque de Guadalajara para celebrar a lo grande el lanzamiento de su nueva creación.

Todo aquel que se acerque a su tienda en la capital alcarreña del 26 al 29 de enero en horario de 18:30 a 19:30 horas podrá disfrutar de una porción. "Porque si hay algo mejor que la pizza, es la pizza gratis", subrayan desde la propia cadena multinacional española de pizzerías.

La promoción está limitada a 35 pizzas medianas al día, por tanto, solo lo más ágiles podrán degustar a coste cero la pizza 'Kebab' de Telepizza.

Esta nueva receta promete conquistar a los amantes de este plato de origen persa: " Nuestra masa de siempre, salsa de tomate, fundido para pizza, pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab".