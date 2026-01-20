Una aurora boreal histórica tiñe de rojo y rosa los cielos de Guadalajara durante más de cuatro horas

La provincia de Guadalajara ha sido escenario en la noche de este lunes al martes de un fenómeno tan espectacular como poco habitual en España: la observación de auroras boreales desde distintos puntos del territorio.

El fenómeno ha podido verse desde municipios tan alejados entre sí como Humanes, en la Campiña; Ocentejo, en el Alto Tajo; o Tobillos, en el Señorío de Molina, según ha informado la Agrupación Astronómica de Guadalajara (AstroGuada).

Varios socios de esta asociación han logrado captar las auroras, visibles a simple vista y también mediante astrofotografía, gracias a una intensa tormenta geomagnética provocada por la hiperactividad del Sol en el actual ciclo solar 25.

Potente erupción solar

El origen del episodio se encuentra en una potente erupción solar registrada en torno a las 17.40 horas del pasado domingo en una mancha solar situada casi en el centro del Sol, identificada como región activa 4341. La erupción alcanzó su máxima intensidad alrededor de las 18.00 horas UTC y mantuvo niveles muy elevados durante más de cuatro horas, ha informado AstroGuada.

La eyección de masa coronal asociada a este episodio generó una radiación solar severa de nivel S4 y dio lugar a una tormenta geomagnética de categoría G4, considerada por la comunidad científica como la más intensa de los últimos 22 años.

Como consecuencia, partículas cargadas en forma de protones y electrones alcanzaron la atmósfera terrestre y provocaron auroras boreales visibles en latitudes anómalas, entre ellas varias zonas de la provincia de Guadalajara.

Aurora boreal desde Tobillos. José Antonio Rodríguez.

En Humanes, los socios de AstroGuada Julián García y Alfonso Espinosa pudieron inmortalizar el fenómeno muy cerca de la capital. En Tobillos, pedanía de Mazarete, José Antonio Rodríguez captó también las luces del cielo. A unos 40 kilómetros en línea recta, el astrofotógrafo Raúl Villaverde registró las auroras desde Ocentejo.

Las tonalidades rojizas y rosáceas observadas se deben al choque de las partículas solares con átomos de oxígeno a grandes altitudes, por encima de los 240 kilómetros, en la ionosfera, una capa clave de la atmósfera donde la radiación solar interactúa con los gases.

Aurora boreal desde Ocentejo. Raúl Villaverde.

Las auroras boreales son habituales en regiones cercanas a los polos magnéticos, como el norte de Europa o Canadá, pero en España solo se producen de forma excepcional, cuando la actividad solar es especialmente intensa y el óvalo auroral se expande hacia latitudes medias.

Episodios como el vivido esta noche en Guadalajara están ligados a fases de máximo solar, que se repiten aproximadamente cada 11 años, y confirman la extraordinaria magnitud de la tormenta geomagnética registrada en los últimos días.