Castilla-La Mancha pide que la liberalización de la R-2 en Guadalajara se amplíe hasta Cabanillas del Campo

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha anunciado que el Gobierno autonómico ha solicitado a los representantes de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) la ampliación de la liberación de la autovía R-2 hasta el enlace con la N-320 en Cabanillas del Campo.

En palabras de Hernando, la inclusión de la gratuidad de este tramo en el nuevo convenio que se tiene que firmar, "permitiría la interconexión entre los distintos polígonos del Corredor del Henares”.

Todo ello, tras constatar que la eliminación del peaje entre la A-2 en Taracena y el enlace norte de Guadalajara Norte/Marchamalo ha permitido la circulación de 388.000 vehículos, un 27 % de ellos pesados, en este tiempo.

Según datos ofrecidos en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de la liberalización de la R-2 y trasladados por la Junta en nota de prensa, en el último año (2025) se han beneficiado un total de 196.246 usuarios, lo que ha supuesto un incremento de un 435% respecto a los usuarios que utilizaban ese tramo de la R-2 en 2022, antes de la firma del convenio.

La entrada en vigor de las bonificaciones se produjo en enero de 2023 y fueron prorrogadas en diciembre de 2024.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que "estos resultados demuestran que la medida ha sido muy positiva para mejorar la movilidad de toda la zona que incluye la CM-101 y los polígonos industriales del Henares y la Ciudad del Transporte".

Durante el periodo de vigencia de las bonificaciones (2023-2025) la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha invertido un total de 119.579 euros en el desarrollo de este convenio, que serán incrementados en 47.898 euros durante el año 2026.