El restaurante de un pueblo de 100 habitantes se cuela entre los cinco mejores mesones rurales de Castilla-La Mancha

Los pueblos son sinónimo de gastronomía. Así lo demuestran los cinco mejores restaurantes rurales de Castilla-La Mancha que han sido elegidos en la quinta edición de los Broches Gastronómicos del Medio Rural, unos galardones que reconocen a los establecimientos que impulsan el producto agroalimentario local y contribuyen a mantener vivo el territorio.

Uno de estos restaurantes rurales premiados se encuentra en Alcoroches, una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara de apenas 117 habitantes. Se trata de Corrinche, el proyecto culinario de un grupo de jóvenes que vivían en Barcelona y decidieron regresar a sus raíces para ofrecer recetas tradicionales basadas en productos de la zona como el cordero, las setas o la trufa.

Abrió sus puertas en 2012 en pleno casco del pueblo, en la calle Larga, y desde entonces se ha convertido en una parada imprescindible para quienes recorren el bonito Parque Natural de Alto Tajo.

Exterior del restaurante.

El restaurante hace honor a su nombre: corrinche es ese rincón resguardado del cierzo, a la solana, donde la gente se reúne para charlar y compartir experiencias. Un espíritu que refleja su espacio acogedor salón-comedor de estilo rústico.

"Descubre los platos de nuestra cocina, creados con productos de proximidad, de temporada y de las mejores materias primas. Además para acompañarlos disponemos de una sencilla carta de vinos y cervezas", señalan en su página web.

Plato de colmenillas del restaurante Corrinche.

La carta muestra una mezcla de raíces manchegas y guiños contemporáneos. Entre los entrantes brillan bocados como el gofre de patata brava, la falsa croqueta de torrezno, el morteruelo o el "jamón de mar", elaborado con atún rojo Balfegó.

En los principales toman protagonismo elaboraciones como un tartar trufado de vaca, un T-Bone de vaca madurada 40 días o un cuarto de lechazo asado al horno para dos personas, uno de los grandes reclamos de la casa.

Cuarto de lechazo asado al horno, su plato estrella.

El flan de la casa, el melón al ron con helado de menta o la tarta de queso brindan el mejor final dulce. Varios vinos tintos y blancos de Castilla-La Mancha y una amplia selección de cervezas Mahou completan la carta de bebidas.

​​Corrinche se integra en uno de los grandes tesoros naturales de Guadalajara. Alcoroches es un punto de partida ideal para rutas de senderismo, observación de fauna y paisajes del Alto Tajo.

Alcoroches (Guadalajara). Sierraaltotajo.es

Sin duda, la visita a este restaurante es una escapada redonda que aúna naturaleza y gastronomía. No es de extrañar que el público lo haya premiado con una valoración sobresaliente, alcanzando 4,7 estrellas sobre 5 en Google tras más de 600 reseñas online.

La entrega de los Broches Gastronómicos se hará el próximo 30 de enero en el Palacio de los Duques de Medinaceli de Cogolludo (Guadalajara) en un acto presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.