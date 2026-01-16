El outlet que llega a un pueblo de Guadalajara: productos de Xiaomi, zapatillas y sartenes al 50 % por "liquidación"

Uno de los organizadores del evento en un vídeo compartido en TikTok.

El Casar (Guadalajara) se convierte este fin de semana en el epicentro de las grandes ofertas. Llega a la plaza de la Constitución el esperado outlet de Winners Media SL, una empresa española especializada en liquidación de productos de primeras marcas y que organiza ventas directas y mercadillos temporales.

El evento reunirá decenas de productos de primeras marcas con descuentos que alcanzarán hasta el 50 %. La cita será este sábado 17 y domingo 18 de enero, en horario de 9:00 a 17:00 el sábado y de 9:00 a 15:00 el domingo.

La sede principal de Winners reside en Leganés (Madrid), aunque tiene una notable actividad en la provincia de Guadalajara y algo más puntual en Toledo. Su oferta abarca productos tecnológicos, artículos para el hogar y calzado a precios reducidos.

Para esta nueva edición en El Casar han preparado un amplio abanico de productos de Xiaomi (desde freidoras de aire hasta aspiradoras sin cable y robots de limpieza). Asimismo, presentan varios sets de cocina de la empresa asiática Carote a 79,99 euros que incluyen ollas, cazos y sartenes de diseño moderno y en colores tendencia.

En los diferentes vídeos que han compartido en redes sociales como TikTok, los organizadores hablan de precios de "liquidación total" con unidades limitadas — solo cinco palés por referencia.

"Se va a acabar rápido", advierten a pesar de que dispondrán de un camión completo de productos, lo que se traduce en más de un millón de artículos nuevos o en perfectas condiciones de funcionamiento.

El outlet contará también con un espacio dedicado a la moda deportiva y urbana con zapatillas de Nike, Adidas, New Balance y Calvin Klein.​

​Sin duda, promete ser una experiencia de compra irresistible para quienes buscan productos de calidad sin rascarse demasiado el bolsillo.​