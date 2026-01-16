El outlet que llega a un pueblo de Guadalajara: productos de Xiaomi, zapatillas y sartenes al 50 % por "liquidación"
Los organizadores hablan de precios de "liquidación total" con unidades limitadas.
Más información: Cierra un conocido bazar asiático de un pueblo de Toledo: todo al 50 % de descuento por "liquidación"
El Casar (Guadalajara) se convierte este fin de semana en el epicentro de las grandes ofertas. Llega a la plaza de la Constitución el esperado outlet de Winners Media SL, una empresa española especializada en liquidación de productos de primeras marcas y que organiza ventas directas y mercadillos temporales.
El evento reunirá decenas de productos de primeras marcas con descuentos que alcanzarán hasta el 50 %. La cita será este sábado 17 y domingo 18 de enero, en horario de 9:00 a 17:00 el sábado y de 9:00 a 15:00 el domingo.
La sede principal de Winners reside en Leganés (Madrid), aunque tiene una notable actividad en la provincia de Guadalajara y algo más puntual en Toledo. Su oferta abarca productos tecnológicos, artículos para el hogar y calzado a precios reducidos.
@winnersoficial Outlet de winners este fin de semana en el casar, pueblo de la provincia de Guadalajara, liquidación de productos de la marca Xiaomi. #outlet #winners #mercadillo #chollo #fyp ♬ sonido original - WINNERS MEDIA SL
Para esta nueva edición en El Casar han preparado un amplio abanico de productos de Xiaomi (desde freidoras de aire hasta aspiradoras sin cable y robots de limpieza). Asimismo, presentan varios sets de cocina de la empresa asiática Carote a 79,99 euros que incluyen ollas, cazos y sartenes de diseño moderno y en colores tendencia.
En los diferentes vídeos que han compartido en redes sociales como TikTok, los organizadores hablan de precios de "liquidación total" con unidades limitadas — solo cinco palés por referencia.
@winnersoficial Mercadillo de Winners 17 y 18 de Enero en el pueblo del El casar Guadalajara de 9h A 17h #mercadillo #outlet #finde #findesemana #madrid ♬ sonido original - WINNERS MEDIA SL
"Se va a acabar rápido", advierten a pesar de que dispondrán de un camión completo de productos, lo que se traduce en más de un millón de artículos nuevos o en perfectas condiciones de funcionamiento.
El outlet contará también con un espacio dedicado a la moda deportiva y urbana con zapatillas de Nike, Adidas, New Balance y Calvin Klein.
Sin duda, promete ser una experiencia de compra irresistible para quienes buscan productos de calidad sin rascarse demasiado el bolsillo.