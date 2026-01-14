El senador del PP Lucas Castillo denuncia que no le han dejado entrar a un acto público de Page "por puro sectarismo político"
Defiende su derecho a asistir a la visita a las obras del campus de la UAH como representante público de la provincia de Guadalajara.
El senador del PP por Guadalajara y alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, ha denunciado este miércoles que se le ha impedido acceder a un acto público presidido por Emiliano García-Page en la capital guadalajareña por "puro sectarismo político". Un episodio que ha considerado "un síntoma grave de cómo algunos entienden la política en Castilla-La Mancha".
Los hechos han ocurrido durante la visita del presidente regional a las obras del nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, un proyecto que Castillo ha calificado como "imprescindible para la provincia".
Según ha relatado en un hilo publicado en la red social X, Castillo ha sabido de la visita "leyendo la prensa" y, tras comprobar que al acto acudirían los parlamentarios nacionales del PSOE Alberto Rojo y Araceli Martínez, ha revisado su correo personal e institucional sin encontrar invitación alguna.
La política debería ir de proyectos, de cooperación institucional y de respeto democrático. No de listas, vetos ni cordones ideológicos.— Lucas Castillo (@lucascrgu) January 14, 2026
Si no somos capaces de entender eso, el problema no es el protocolo: es la calidad democrática.
Aun así, se ha desplazado al campus "para asistir en mi condición de senador, con el único interés de conocer un proyecto clave para mi provincia".
Al intentar acceder al edificio, una persona de protocolo le ha impedido el paso. "Me identifico. Respuesta: ‘Los parlamentarios nacionales no pueden pasar’", ha explicado. Castillo ha indicado que, a pocos metros, había ya dos parlamentarios nacionales dentro.
"Se habrán colado"
"La contestación es demoledora: ‘Se habrán colado’", ha añadido. Al pedir que se les indicara que no podían continuar, la respuesta ha sido negativa. "Conclusión: no es un problema de normas, es un problema de listas".
"No estaba en ‘la lista’. Ellos sí. Misma condición institucional. Distinto trato. La única diferencia: el partido político", ha denunciado el senador, que ha asegurado que este tipo de situaciones "ya las hemos vivido otras veces".
Castillo ha señalado a la Universidad de Alcalá como "colaborador necesario" y ha reclamado el fin de este tipo de exclusiones. "Basta ya de excluir a representantes públicos por no ser ‘de los nuestros’".
Su "obligación"
"Nunca he acudido a un acto donde no se me haya invitado. Pero tampoco voy a aceptar que se me impida estar donde otros sí están por el mero hecho de pensar diferente", ha afirmado.
"Soy senador por Guadalajara. Alcalde de Yunquera de Henares. Y me debo a mi provincia, a mi pueblo y a sus legítimos intereses", ha añadido. "Defenderlos y representarlos no es una opción, es mi obligación".
En su reflexión final, Castillo ha advertido del impacto democrático de lo sucedido. "La política debería ir de proyectos, de cooperación institucional y de respeto democrático. No de listas, vetos ni cordones ideológicos". Y ha concluido: "Si no somos capaces de entender eso, el problema no es el protocolo: es la calidad democrática".
El acto al que no pudo acceder el senador estuvo presidido por Emiliano García-Page, quien ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha aportará "todo el dinero que sea necesario" para que el nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara incorpore los estudios de Derecho y un máster de acceso a la Abogacía.