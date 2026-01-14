Cierra el ayuntamiento de un pequeño pueblo de Guadalajara por la falta de personal: "Es una situación límite"

El Ayuntamiento de la pequeña localidad de Campillo de Ranas, en la Sierra Norte de Guadalajara, se ha visto obligado a cerrar temporalmente sus puertas al público ante la ausencia total de personal administrativo.

Una situación que, según ha denunciado su alcalde, Francisco Maroto, puede llegar a la "parálisis" completa de la actividad y que "evidencia la fragilidad estructural de los municipios rurales".

En concreto, el Consistorio está sin secretario municipal ni auxiliar administrativo, después de que el secretario haya renunciado al puesto por motivos personales y de que la plaza de auxiliar quedara vacante tras finalizar un contrato temporal.

"Nos vemos abocados al cierre porque no hay absolutamente nadie que pueda atender el Ayuntamiento. Es una situación límite. Trámites esenciales como licencias de obra, empadronamientos, registro civil, pagos a proveedores o la gestión de subvenciones quedan completamente bloqueados", ha lamentado el regidor.

Maroto ha indicado que la Corporación ha intentado revertir esta situación "a la mayor brevedad posible", aunque ha reconocido que la solución depende de otras administraciones. "Estamos supeditados a la Junta y a la Diputación, que son quienes tienen la competencia para dar una respuesta. La realidad es que los plazos son desesperadamente lentos", ha afirmado.

Y ha criticado que el cierre del Ayuntamiento tendrá consecuencias económicas y sociales para el municipio, al paralizarse pagos, justificaciones de subvenciones y procedimientos administrativos clave.

El último secretario que tuvo el Ayuntamiento de Campillo de Ranas ha sido el que fuera alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, juzgado y condenado por malversación e inhabilitado para ejercer empleo o cargo público durante varios años.

Vulnerabilidad de los pueblos pequeños

El alcalde ha denunciado la vulnerabilidad de los municipios pequeños frente a la falta de personal cualificado y la alta rotación de secretarios.

"En seis legislaturas he tenido siete secretarios. Los pueblos pequeños somos un trampolín. Cuando se forman se van a destinos más atractivos y nos quedamos desamparados", ha expresado.

Por último, ha pedido "comprensión" y ha asegurado que se les mantendrá informados de cualquier novedad, mientras reclaman una solución urgente a un problema que consideran "estructural y común".

"Lo único que pedimos es agilidad. Que no tengamos que esperar meses para poder funcionar", ha sentenciado Maroto.