Las tres personas que vandalizaron la sede del PSOE en Guadalajara se arrepienten: "Retiraremos la denuncia"

El PSOE de Guadalajara ha anunciado que retirará la denuncia por la vandalización de su sede después de que la Policía Nacional haya localizado a los tres autores del ataque y estos hayan mostrado su arrepentimiento.

“Quería agradecer, públicamente, su valentía por querer mostrarnos su arrepentimiento”, ha señalado el secretario de Organización provincial de los socialistas, Rafael Esteban, quien en un comunicado ha destacado que este acto de contrición es, hoy en día, “más que necesario en una sociedad en la que el ruido casi siempre está muy por encima de las palabras bonitas y de este tipo de gestos”.

Por esta razón desde PSOE Guadalajara han tomado la decisión de no seguir adelante y han pedido disculpas a la policía por "el tiempo que hayan empleado hasta la fecha para identificar a los presuntos culpables".

Una vez solventado este capítulo de vandalismo, Esteban ha aprovechado para hacer un llamamiento al diálogo y ha expresado su deseo de que “a medida que vayan pasando los días, este ruido, por lo menos por parte de quienes conformamos PSOE Guadalajara, no forme parte de ninguna de las estructuras de debate".

Además, ha querido concluir, insistiendo en este arrepentimiento y disculpa pública de quienes cometieron estas agresiones, reseñando que “hemos de tomar nota y ejemplo".

"A veces nos equivocamos y es positivo pedir disculpas, y en este caso, se hacen extensivas a quienes se sintieron agredidos que eran las personas que se encontraban en ese momento trabajando en nuestra sede”, ha sentenciado.

Patadas y golpes contra la puerta

Los socialistas habían acudido a la Policía Nacional después de que el pasado 8 de enero la puerta de entrada de su sede en la capital guadalajareña fuese atacada con patadas y golpes.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, por lo que estas grabaciones han sido clave para que la Policía Nacional haya podido identificar a los culpables.