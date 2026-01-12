Fallece a los 35 años Hilario Fernández Blázquez, segundo teniente de alcalde de Pioz (Guadalajara)

El segundo teniente de alcalde y concejal de Cultura, Asociaciones y Protección Civil del Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara), Hilario Fernández Blázquez, ha fallecido este lunes a los 35 años de edad.

Hijo del alcalde socialista de Pioz, Hortensio Fernández, Hilario era "un servidor público ejemplar, entregado a su pueblo con compromiso, cercanía y dedicación", tal y como lo ha definido el PSOE de Guadalajara.

Como muestra de respeto, el Ayuntamiento ha decretado luto oficial durante cinco días, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. Además, se suspenderán todos los actos institucionales y festivos organizados o previstos por el Ayuntamiento en ese periodo.

Por su parte, el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha mostrado su profundo pesar por el fallecimiento, indicando que es "una pérdida irreparable para Pioz".

"Hilario era una persona entregada en cuerpo y alma a su pueblo, siempre dispuesto a ayudar y a trabajar por sus vecinos", ha indicado.