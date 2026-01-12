La Diputación de Guadalajara recomienda a Atienza legalizar las captaciones que abastecen de agua al municipio

Reunión del presidente de la Diputación de Guadalajara y del alcalde de Atienza. Foto: Diputación.

La Diputación de Guadalajara ha recomendado al Ayuntamiento de Atienza iniciar los trámites para legalizar el manantial y los dos sondeos que actualmente suministran agua a la población. Han recordado que el procedimiento debe gestionarse directamente por el Ayuntamiento con la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Este organismo, una vez verificado que el agua cumple con los criterios de calidad y es apta para el consumo humano, emitirá la correspondiente autorización administrativa, garantizando así la seguridad del suministro.

Así ha informado la Diputación, tras el encuentro del presidente, José Luis Vega, con el alcalde de Atienza, Pedro Loranca, en el encuentro que han tenido este lunes para analizar la situación del suministro de agua en el municipio y definir una hoja de ruta que permita restablecerlo con todas las garantías de seguridad sanitaria.

Además, como medida complementaria y temporal, se ha recomendado restablecer el agua corriente para usos domésticos a través del depósito municipal, utilizando únicamente aquellas captaciones que no presenten niveles de arsénico superiores a los permitidos.

Un abastecimiento que se complementará con 108.000 litros diarios proporcionados por la Diputación y transportados mediante tres camiones cisterna. Después, corresponde al Ayuntamiento adoptar la decisión final sobre su uso, basándose en los análisis y criterios sanitarios correspondientes.

Sobreconsumo

Por otro lado, la institución provincial ha aconsejado analizar el elevado consumo de agua registrado en el municipio, que según los cálculos alcanza los 250.000 litros diarios, muy superior a los aproximadamente 50.000 litros diarios habituales para una población de sus características.

Según han señalado los técnicos, podría deberse a "fugas en una red de abastecimiento antigua y con escaso mantenimiento".

Por ello, ha sugerido realizar una revisión y evaluación integral de la infraestructura para detectar y corregir dichas pérdidas.

Actuaciones

Vega también ha informado que la Diputación está realizando este lunes análisis de todas las aguas procedentes de los dos pozos, el manantial y el depósito municipal, con el fin de evaluar técnicamente las distintas opciones de suministro.

Además, sigue con el proceso de licitación para contratar una empresa especializada que lleve a cabo un nuevo intento de rescate de la bomba atrapada en el fondo del sondeo principal, con un presupuesto superior a los 32.000 euros.

Y se ha comprometido a analizar el estado de la red de abastecimiento, colaborando en la identificación de posibles fugas y en la optimización del consumo de agua.

Por último, Vega ha emplazado al alcalde de Atienza a mantener una nueva reunión en un plazo de 15 días, en la que se evaluará la evolución de la situación y se definirán los siguientes pasos a seguir.