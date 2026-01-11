El PP critica la "supremacía" de la Diputación de Guadalajara al "politizar" el problema del agua contaminada en Atienza

El Partido Popular de la Diputación de Guadalajara ha cargado contra la "supremacía" del Gobierno socialista de la institución provincial en la respuesta al Ayuntamiento de Atienza, municipio que lleva sin agua potable desde el pasado 30 de diciembre por la presencia de niveles de arsénico superiores a los permitidos.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Diputación pidió este viernes al Consistorio que "se deje asesorar por los servicios técnicos para evitar que se sigan tomando decisiones erróneas y restablecer con seguridad el suministro de agua potable en el municipio a la mayor brevedad posible".

Asimismo, apuntó a la decisión del Ayuntamiento de poner en marcha un segundo pozo para el abastecimiento de agua a la población tras el fallo de la bomba del sondeo principal como uno de los motivos de lo ocurrido.

Según el Partido Popular, el pasado 29 de diciembre, el Consistorio "solicitó de forma inmediata y formalmente, mediante escrito registrado, ayuda urgente a la Diputación".

"Nos sorprende el tono, las formas y el fondo con el que el gobierno ha salido con mentiras y medias verdades atacando a un Ayuntamiento del PP, cuyo portavoz del PSOE forma parte también del gobierno provincial", han lamentado.

Ante la afirmación de la institución provincial de que existe "ausencia de comunicación con el alcalde, por lo que se convoca una reunión técnica", los 'populares' han afirmado que esto es "radicalmente falso y totalmente reprochable, politizando con mentiras un asunto de gravedad".

"Lo que sí es cierto, triste y lamentable es que la Diputación se haya movido ahora, después de la broma pesada de un concejal del PSOE por el Día de los Santos Inocentes. Se inventó que el alcalde había caído al pozo donde se encuentra la avería a una profundidad de 180 metros y lo estaban sacando con una soga", han lamentado.

Doble moral

Por otro lado, el PP ha criticado que el portavoz socialista y diputado provincial, Raúl de la Fuente, votase en contra de una partida de 300.000 euros para el municipio durante el pleno de Presupuestos del 7 de enero.

"Ahora demuestra que ni siquiera se había leído la enmienda del PP, puesto que, en vez de dar la cara en Atienza, el PSOE ha buzoneado una carta con el logo del PSOE donde trata de justificar ese voto en contra diciendo que la propuesta del PP no ofrecía una solución real ni inmediata al problema", ha criticado.

Asimismo, indican que "si el problema lo tuviera un pueblo donde gobernara uno de los diputados del PSOE, ya habrían hecho todo lo posible".

"El Ayuntamiento lleva meses pidiendo ayuda. El problema viene del hundimiento de la bomba en el sondeo como consecuencia de la actuación de la Diputación. Esperamos que cuando el presidente provincial, José Luis Vega, reciba al alcalde el lunes lo trate de forma distinta", han sentenciado.