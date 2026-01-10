Una decena de municipios de Guadalajara podrán reparar de forma gratuita sus aparatos electrónicos

La campaña 'Repara, Reutiliza, Recicla' regresa en 2026 a Castilla-La Mancha con talleres itinerantes de reparación de aparatos eléctricos y electrónicos. Durante las próximas dos semanas, la iniciativa del Gobierno regional recorrerá una decena de municipios de Guadalajara.

De esta manera, ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de revisar y reparar de forma gratuita pequeños electrodomésticos y dispositivos electrónicos averiados.

El taller móvil consiste en una furgoneta equipada como punto limpio y espacio de reparación, en la que técnicos especializados podrán revisar los aparatos y, siempre que sea posible, repararlos en el momento sin coste alguno.

Cartel de los talleres. JCCM

Cuando la reparación no sea viable, los dispositivos se recogerán para su correcta gestión como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), evitando que acaben en la basura convencional.

Recorrido por la provincia

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, ha destacado que esta iniciativa forma parte de la estrategia regional de economía circular. "Antes de tirar, muchas veces basta con una pequeña intervención", ha subrayado, recordando que más del 60 % de los dispositivos recibidos en los talleres han podido ser reparados.

Además, ha añadido que cuando no es posible reparar los aparatos, lo importante es hacerlo de forma segura, recogiendo los residuos electrónicos para garantizar un tratamiento adecuado y evitar que terminen en la basura convencional.

Los talleres itinerantes comenzarán en Guadalajara capital, en el Parque de la Concordia, y continuarán por diferentes municipios de la provincia durante las dos semanas siguientes, llegando a localidades como Cabanillas del Campo, Pioz, Sacedón, Molina de Aragón, Pastrana, Almoguera, Mondéjar, Yebes y Alovera.

Cada parada del recorrido incluirá además sesiones formativas y divulgativas, en las que se enseñarán nociones básicas de mantenimiento y autorreparación, diagnóstico de averías frecuentes y pautas sobre cómo reciclar correctamente los RAEE, con el objetivo de reforzar la concienciación ambiental, especialmente en los municipios rurales.

La campaña forma parte del proyecto RAEE-CLM, desarrollado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en colaboración con diversos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, entre ellos Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Fundación Eco-Raee's, Ecotic y European Recycling Platform.

Desde su lanzamiento en 2023, la iniciativa ha visitado cientos de municipios de la región, combinando talleres presenciales, campañas digitales, materiales educativos y acciones formativas.

El delegado Rubén García ha afirmado que el Gobierno regional apuesta por dar continuidad al programa y ampliar su alcance, combinando los talleres presenciales con herramientas digitales que mejoren la trazabilidad y la transparencia en la gestión de los RAEE en Castilla-La Mancha.