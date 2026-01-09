Dos exconcejalas del PP presentan junto al PSOE una moción de censura contra un alcalde 'popular' de Guadalajara

Dos concejalas no adscritas que han abandonado el grupo del Partido Popular han presentado junto al PSOE una moción de censura contra el alcalde de Quer (Guadalajara), José Miguel Benítez (PP).

La moción propone como alcaldesa a Gema Cañones, concejala que junto a Verónica Débora Beloso ha abandonado el grupo 'popular', y está presentada también por los dos ediles del PSOE en el Ayuntamiento, Jorge París y Laura Medina.

Tras ser anunciada este mismo jueves, se debatirá en un pleno extraordinario el próximo 23 de enero.

"Mandato personalista"

Según detallan, el motivo de la moción es que, "desde el inicio del mandato, la acción de gobierno municipal se ha desarrollado bajo un estilo de dirección personalista, con una ausencia reiterada de diálogo político, falta de voluntad de consenso y un deterioro progresivo del clima institucional".

La forma de gobernar habría generado "desavenencias graves y persistentes, tanto personales como políticas", que han motivado el abandono del grupo por parte de las dos ediles. "Es inviable continuar en el grupo y la gobernabilidad en estas condiciones", ha expresado las ediles.

Cabe recordar que el PP obtuvo en las elecciones municipales de 2023 cinco de los siete concejales del Ayuntamiento de Quer. Los dos restantes fueron a parar al PSOE.