La Diputación de Guadalajara pide a Atienza que se deje asesorar para solucionar el problema del agua contaminada

La Diputación de Guadalajara ha expresado su intención de perfilar una hoja de ruta "clara y consensuada" para solucionar a corto plazo el problema del suministro del municipio de Atienza. La localidad lleva sin agua potable desde el pasado 30 de diciembre por la presencia de niveles de arsénico superiores a los permitidos.

Por ello, ha convocado una reunión técnica el próximo lunes, a la que ha invitado a asistir al alcalde de Atienza, Pedro Loranca, ante "la falta de comunicación directa entre el regidor y el presidente de la institución provincial, José Luis Vega".

"El equipo de Gobierno de la Diputación ha pedido este viernes formalmente al Ayuntamiento de Atienza que se deje asesorar por los servicios técnicos de la institución provincial para evitar que se sigan tomando decisiones erróneas y restablecer con seguridad el suministro de agua potable en el municipio a la mayor brevedad posible", ha afirmado.

Según la institución provincial, "desde el primer momento la Diputación ha movilizado todos los recursos para colaborar con el Ayuntamiento en la solución del problema de abastecimiento, que se originó el pasado 18 de agosto".

En esa fecha, el servicio de Centros Comarcales recibió un aviso del Consistorio que alertaba de un fallo en la bomba del sondeo que suministra agua a la población. Al día siguiente, personal técnico confirmó la avería de la bomba.

El 22 de agosto se procedió a la extracción de la bomba dañada y de las tuberías, quedando pendiente la instalación de una nueva bomba. "El Ayuntamiento de Atienza decidió poner en marcha de manera unilateral un segundo pozo para el abastecimiento de agua a la población, sin que a esta Diputación le conste la existencia de informes técnicos que acrediten la calidad del agua y su aptitud para el consumo humano", ha indicado.

Desde este momento, "se produjeron sucesivos problemas, que se agravaron cuando un análisis que se hizo en diciembre determinó que había niveles de arsénico superiores a los permitidos".

Próximas acciones

Por otro lado, la Diputación ha anunciado que el lunes se harán análisis de todas las aguas procedentes de los dos pozos y del manantial de Atienza, así como del depósito, con el fin de determinar la viabilidad de restablecer el agua corriente a través del depósito municipal.

Además, si fuese necesario, se vertería en el depósito agua transportada en cisternas de la Diputación de Guadalajara desde puntos de suministro no contaminados, como solución temporal hasta encontrar una definitiva.