Así es Helianthus 170/220 el instrumento que muestra el sol como nunca lo has visto desde el observatorio de Yebes

El observatorio astronómico de Yebes (Guadalajara) ha incorporado un celostato, bautizado como Helianthus 170/220, que permite ver el sol en pantalla gigante a través de una imagen del astro de dos metros de diámetro en la que se puede observar con total nitidez su superficie de manera segura.

Este instrumento consta de cinco motores paso-paso que mueven cada uno de los ejes y realizan el seguimiento, un espejo primario y otro secundario que se orientan mediante motores y reductoras mecánicas, una unidad de control donde está instalado el software y un telescopio refractor con un objetivo de 150 mm de diámetro.

El celostato se mueve sobre raíles siguiendo la línea norte-sur, así como que ha sido diseñado y construido por TecnoHita Instrumentación, el área tecnológica de la Fundación Astrohita que tiene su sede en el complejo astronómico de La Hita, situado en La Puebla de Almoradiel (Toledo).

El espejo primario se encarga del movimiento del sol para mantenerlo siempre en el campo de visión a la vez que el secundario, dotado de tres desplazamientos, orienta el haz de luz hacia el objetivo de entrada del telescopio de proyección.

El telescopio de proyección es el encargado de formar la imagen del sol y se sujeta sobre una plataforma móvil que guía el tubo óptico en sentido horizontal y vertical para realizar los ajustes de encuadre.

La imagen que se obtiene del astro tiene un diámetro de dos metros y hace posible observar con total nitidez la superficie de la estrella en luz visible, ha indicado Transportes, que ha añadido que los equipamientos están disponibles para que centros educativos y público en general puedan observar la granulación de la superficie del sol, cualquier tránsito por el disco solar o las manchas de la fotosfera.

Este celostato se ha instalado gracias a la colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Fundación Astrohita, que ha sido la responsable de su diseño y construcción, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Divulgación

El ministerio ha destacado que este instrumento amplía las opciones de divulgación del observatorio de Yebes, ya que se utilizará en horario diurno para que escolares y público en general dispongan de un atractivo recurso didáctico durante las visitas educativas y de fin de semana que organiza el Ayuntamiento de Yebes.

En este sentido, el director general del IGN, Lorenzo García Asensio, ha apuntado que "la intención es dar al sol el protagonismo que se merece y que estudiantes y visitantes conozcan la importancia de nuestra estrella más cercana a través de la observación en vivo y de forma totalmente segura",

El celostato se maneja fácilmente con ayuda de un mando inalámbrico y su nombre, Helianthus 170/220, proviene del nombre en latín del girasol por la similitud de sus movimientos.

Nuevo espectroscopio

Por otra parte, el Ministerio de Transportes ha señalado que a través de la colaboración entre el observatorio de Yebes y la Fundación Astrohita se ha instalado un espectroscopio para descomponer la luz solar mediante difracción.

Según el Ministerio, este instrumento logra una proyección excelente del espectro visible del campo electromagnético sobre una pantalla de grandes dimensiones de forma simultánea y segura, que facilita la visibilidad y didáctica de este asombroso fenómeno a alumnos y visitantes.

El responsable de la descomposición de la luz es una red de difracción, que dirige el haz del sol procedente del celostato a través de una rendija regulable, de forma que al limitar el paso de esta radiación, se obtiene un espectro visible que permite observar al detalle las líneas de absorción de nuestra estrella con los diferentes colores que componen la luz blanca, cada uno con una longitud de onda específica.