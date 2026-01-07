La Diputación de Guadalajara aprueba un presupuesto para 2026 que asciende a 97 millones de euros

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha dado luz verde este miércoles al proyecto de presupuesto general para este nuevo año 2026, que asciende a 97.544.618 de euros. Las cuentas, elaboradas sin déficit inicial y con equilibrio presupuestario, han salido adelante con el voto favorable del PSOE, mientras que PP y Vox han votado en contra.

El presupuesto ha sido presentado por la vicepresidenta primera y diputada delegada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, que ha detallado los principales ejes de unas cuentas que "incluyen más servicios e inversiones para los municipios de la provincia y que tienen como prioridad absoluta el apoyo a las zonas rurales".

"Refuerza de forma significativa las partidas destinadas a servicios básicos, infraestructuras municipales y cooperación económica con los ayuntamientos. Es un presupuesto solvente, realista, expansivo y responsable", ha indicado.

Las cuentas han crecido 6.386.688 euros, lo que supone un incremento del 7,01 % respecto a 2025. "Mantienen la hoja de ruta marcada en 2019, que no ha variado y se ha desarrollado con coherencia y solvencia, gracias a la estabilidad de un equipo de gobierno con un proyecto claro", ha asegurado.

Oposición

Por su parte, el portavoz del PP, Román García, ha argumentado que se presentan "fuera de plazo". "Reducen la inversión, incrementan la discrecionalidad, trasladan costes a los ayuntamientos y se alejan de la función esencial de la Diputación como administración de apoyo a municipios de menor capacidad", ha criticado.

De su lado, Vox ha apuntado a que no son unos presupuestos "fieles a la realidad económica de la provincia". "Son unas cuentas cuadradas en apariencia, pero sustentadas en pilares débiles desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera", ha sentenciado.