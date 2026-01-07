Los agricultores de Guadalajara se suman a las tractoradas contra las políticas "nefastas" y "fallidas" de la UE

Los agricultores de Guadalajara protagonizarán mañana una tractorada en protesta contra las políticas agrarias de la Unión Europea, en el marco de una movilización impulsada por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNA SPI), que se está desarrollando en toda España.

La acción en Guadalajara se enmarca en un contexto de protestas coordinadas en varios países europeos, donde agricultores de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal o Grecia también han salido a las calles, bloqueando carreteras y organizando concentraciones masivas para exigir políticas que no destruyan el sector primario.

Según ha explicado la Asociación en Defensa del Campo de Guadalajara (Adecgu), estas movilizaciones buscan alertar sobre las consecuencias negativas que las actuales normativas europeas y los tratados comerciales podrían tener sobre la soberanía alimentaria y la supervivencia económica del campo.

Uno de los principales focos de la protesta es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, todavía pendiente de ratificación.

Producción nacional

El sector agrario español considera que este tratado pondría en riesgo la producción nacional al abrir el mercado europeo a un bloque agrícola cuatro veces mayor que la UE, con costes de producción más bajos y menores exigencias ambientales, laborales y sanitarias.

Según Adecgu, esta situación genera una competencia desleal que podría afectar gravemente a los productores locales, que ya enfrentan una coyuntura económica complicada.

A esta preocupación se suman las políticas comunitarias vigentes, como la Política Agraria Común (PAC), el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, que el sector considera insuficientes o incluso perjudiciales.

"El campo europeo atraviesa una de las mayores crisis de los últimos años debido a políticas nefastas y fallidas", han advertido desde Adecgu, que han recalcado que la tractorada pretende visibilizar la situación y presionar a las administraciones para adoptar medidas efectivas de apoyo al sector.

En Guadalajara, los agricultores recorrerán varias carreteras con sus tractores para alertar a la ciudadanía y a los responsables políticos sobre la situación crítica del campo.

Mensaje

La protesta también busca enviar un mensaje al Gobierno español, instándole a no apoyar la ratificación del tratado Mercosur y a trabajar en políticas que protejan a los productores nacionales frente a la competencia externa.

Además de la cuestión comercial, los convocantes han destacado que las movilizaciones sirven para poner de relieve la importancia del sector primario en la economía y la alimentación de la sociedad.

La acción de mañana se suma a otras iniciativas organizadas por UNASPI en toda España, en una estrategia coordinada que pretende presionar tanto a nivel nacional como europeo para revisar las políticas agrarias y garantizar la sostenibilidad del sector.