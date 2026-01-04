Guadalajara activa el Plan de Inclemencias Invernales hasta el 6 de enero tras la alerta por nevadas

El Ayuntamiento de Guadalajara ha activado este domingo el Plan de Inclemencias Invernales que se extenderá, a priori, hasta el 6 de enero tras la alerta amarilla de acumulación de hasta dos centímetros de nieve en las próximas 24 horas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La llegada de la borrasca Francis y la irrupción de una masa de aire de origen ártico mantiene activo un aviso especial por nevadas en el centro peninsular. En Castilla-La Mancha, Guadalajara y Cuenca serán las provincias más afectadas por este episodio.

Por ello, ha puesto a disposición toda la maquinaria para actuar en caso de nevadas, tanto los camiones quitanieves como los esparcidores de fundentes municipales.

Plan de Inclemencias Invernales de Guadalajara. Ayuntamiento

El consistorio alcarreño ha informado que en el mes de noviembre, como suele ser habitual, se procedió al acopio de fundentes, sal y urea principalmente.

Las temperaturas mínimas en Guadalajara capital se situarán próximas a los -2 ºC o -3 ºC el lunes 5 y el martes 6 de enero. El descenso térmico también se hará notar en las máximas que no superarán los 5 grados en los próximos días.

Las heladas serán moderadas a fuertes durante las mañanas del lunes 5 y martes 6. Desde la Aemet subrayan la importancia de seguir las actualizaciones del pronóstico, dada la incertidumbre sobre la cobertura espacial de las nevadas y su intensidad.

Ante este contexto meteorológico adverso, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a los ayuntamientos y grupos de intervención la necesidad de adoptar medidas preventivas, especialmente en municipios susceptibles de quedar aislados o con dificultades de acceso por nieve y hielo.

La Dirección General de Tráfico ha recordado a los conductores que planifiquen sus viajes, revisen el estado de las carreteras y se informen de la situación meteorológica antes de ponerse en marcha.