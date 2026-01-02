La cabalgata única de un pueblo de Guadalajara donde los Reyes Magos aterrizan en ala delta y parapentes

Un pintoresco pueblo de apenas 140 habitantes de la provincia de Guadalajara acoge una de las citas más espectaculares de la Navidad en Castilla-La Mancha. Su cabalgata de Reyes se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en España; es más, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y Regional.

Cada 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a Alarilla desde los cielos. Sus majestades descenderán desde el cerro de La Muela y aterrizarán en este municipio alcarreño en alas delta, escoltados por sus pajes reales que viajan en coloridos parapentes y paracaídas.

Este 2026, la famosa cabalgata aérea de Alarilla celebra su 35ª edición bajo el lema "la ilusión llega volando". Este formato único convierte el atardecer del 5 de enero en un auténtico espectáculo visual y colorido que conquista cada vez a más visitantes.

Uno de las participantes en la cabalgata aérea. Daniel Font

Tras el aterrizaje, los Reyes y sus pajes se dirigen a la Plaza Mayor donde está instalado el Belén Viviente y donde se realiza la tradicional ofrenda de oro, incienso y mirra al Niño Jesús.

La cita será este próximo lunes a partir de las 18:00 horas, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan. El último pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta la llegada de un frente de aire ártico que dejará nevadas débiles precisamente en Alarilla (cota de 600 metros) y otros puntos de la Ibérica oriental.

Cartel de la cabalgata.

Detrás de esa imagen de los Reyes Magos sobrevolando la localidad están la Asociación deportivo-cultural de Alarilla, el Ayuntamiento y las decenas de voluntarios y profesionales de las escuelas de vuelo participantes que llevan semanas ensayando el gran aterrizaje.

Además, vecinos y amigos se vuelcan durante estas fechas para ofrecer exhibiciones de antiguos oficios, puestos de productos artesanales y un ambiente acogedor sin igual.

Más fotos de la espectacular cabalgata de Alarilla. Daniel Font

Desde la organización animan a acudir con tiempo suficiente para disfrutar del ambiente previo y recuerdan que se trata de un evento abierto para todos los públicos. Además todos los asistentes estarán invitados a un caldo caliente para entrar en calor en esta jornada de ocio invernal.

"No podéis faltar, os esperamos", insisten en una publicación en redes sociales, dispuestos a volver a llenar de magia e ilusión el cielo de Alarilla. Televisiones y medios de comunicación se hacen eco cada año de esta singular celebración que ya figura en muchas listas como una de las cabalgatas más curiosas de España.