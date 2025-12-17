Guarinos defiende que la seguridad fue "prioritaria" antes de autorizar las gradas del Dépor-Barça

La alcaldesa, Ana Guarinos, y el presidente del PP en C-LM, Paco Núñez, en el partido contra el Barcelona. Ayuntamiento de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido este miércoles la actuación del equipo de Gobierno municipal ante la polémica generada por la instalación de gradas supletorias en el estadio Pedro Escartín con motivo del partido entre el partido entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona.

En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, Guarinos ha explicado que las gradas fueron instaladas inicialmente sin licencia municipal, lo que obligó al Ayuntamiento a requerir al club la presentación de la documentación necesaria para su legalización.

Entre ella, ha destacado la ausencia del proyecto técnico, un documento imprescindible para evaluar aspectos clave como la seguridad, la evacuación y los planes de autoprotección.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que cualquier instalación reúna todas las condiciones de seguridad, y este equipo de Gobierno jamás pondrá en riesgo a las personas", ha afirmado la regidora.

Plazo muy reducido

Según ha detallado, el proyecto técnico fue presentado por el club horas antes del encuentro, lo que obligó a los técnicos municipales a analizar la documentación y comprobar sobre el terreno la instalación en un plazo muy reducido.

Finalmente, se autorizó el uso de la grada principal, con capacidad para 1.860 personas, mientras que las gradas supletorias laterales no se habilitaron al no contar con la documentación necesaria.

Sin incidentes

Guarinos ha destacado el trabajo realizado por los técnicos municipales, que permitió que el partido se celebrara "con total garantía de seguridad", y ha agradecido también la labor de la Policía Local y Nacional, así como de Protección Civil y los Bomberos.

Pese al retraso en la apertura de puertas, la alcaldesa ha subrayado que el encuentro se desarrolló sin incidentes y ha elogiado tanto el comportamiento de la afición como el nivel deportivo del partido.

Gestión municipal

"Hicieron un partido magnífico, que mereció la pena. Pelearon hasta el último minuto y siempre nos quedará este partido en el recuerdo", ha señalado, felicitando al Deportivo Guadalajara por su actuación.

Durante una visita a un centro escolar donde el Ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos de renovación de pintura, Guarinos también ha respondido a las críticas del Partido Socialista sobre la gestión municipal de las gradas supletorias, defendiendo que el equipo de Gobierno actuó con "total y absoluta responsabilidad".

Crítica política

La alcaldesa ha asegurado que no le preocupa la crítica política cuando se actúa conforme a la legalidad y priorizando la seguridad.

"No sé lo que habrían hecho otros si les hubiera tocado estar en esta situación. Posiblemente habrían mirado hacia otro lado, poniendo en riesgo a las personas", ha manifestado.

Proyecto técnico

En este sentido, ha recordado que en anteriores etapas de gobierno eventos multitudinarios como las Ferias y Fiestas de Guadalajara "no contaban ni siquiera con una posible vía de evacuación", lo que, a su juicio, demuestra una forma distinta de entender la responsabilidad institucional.

Guarinos ha insistido en que exigir un proyecto técnico no es una decisión política, sino una obligación legal, y ha defendido que actuar de otro modo habría supuesto una irresponsabilidad. "Nunca pondremos en riesgo la seguridad de los guadalajareños", ha concluido.