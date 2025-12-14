Yebes y Valdeluz se llenan de planes: más de 40 actividades para disfrutar de la Navidad hasta el 7 de enero

El monólogo de Álex Salaberri, el 29 de diciembre, es uno de los platos fuertes de la programación.

El Ayuntamiento de Yebes, en Guadalajara, ha puesto en marcha un programa de Navidad muy completo para Yebes y Valdeluz con más de 40 actividades que durarán desde el 12 de diciembre hasta el 7 de enero con el objetivo de que nadie se quede sin planes en estas fiestas.

El auditorio será el punto de encuentro para disfrutar de los principales espectáculos. Habrá dos noches de monólogos con Darío Mares el martes 23 de diciembre a las 20:00 h y Álex Salaberri el lunes 29 a las 20:00 horas. Además, el municipio contará con la actuación de Mario Enzo el martes 30 a las 18:30 horas.

El entretenimiento sigue con la propuesta del mago Adrián Vargas el sábado 27 de diciembre a las 17:00 horas y otra actuación de magia el domingo 4 de enero.

La programación completa.

Para los niños, el teatro viene cargado con el musical "Mamá Noel" el domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas. En enero no faltarán "Los Musielfos", el día 2 a las 19:00 horas, ni el clásico "Peter Pan", el día 3 a las 19:00 horas. Otros espectáculos son la actuación Circo Municipal (domingo 14) y los títeres el sábado 20.

Una gran novedad es la instalación de una pista de hielo en la Plaza Nueva de Valdeluz el viernes 2 de enero, de 16:30 horas a 20:30 horas.

Actividad de Mamá Noel.

El ambiente navideño calienta motores con el mercadillo navideño el domingo 21 de diciembre y de nuevo el sábado 3 de enero. Ese mismo día también habrá talleres navideños y un vermut popular.

Para los amantes del deporte, habrá competiciones de pádel (viernes 12), fútbol sala (sábado 20), y el popular torneo de mus, que comienza el 20 de diciembre y cuya final es el 3 de enero. Los niños podrán participar en la ginkana navideña el viernes 26 de diciembre.

El domingo 21 de diciembre se celebra la misa con el belén viviente y después los villancicos al aire libre.

Las citas litúrgicas clave incluyen la Misa del Gallo el 24 de diciembre a las 20:00 horas y la Misa de Navidad el 25 de diciembre. Para recibir el año, se celebrará la Misa de Año Nuevo el 1 de enero, culminando con las Misas de Reyes el 6 de enero.

Otros eventos que fomentan el encuentro son la Fiesta de Navidad de Mayores (sábado 20), la actuación de la coral (jueves 18) y la actuación de la banda municipal (sábado 20).

Las visitas más esperadas

La ilusión de las fiestas se centra en la visita de los personajes clave, comenzando con Papá Noel, que estará recibiendo cartas el martes 23 de diciembre en el Centro Multiusos de Valdeluz y el Hall del Ayuntamiento de Yebes, con horario de mañana y tarde.

El día más esperado para los pequeños llega con la visita de los Reyes Magos. El domingo 4 de enero en Valdeluz habrá chocolatada, hinchables y recogida de cartas antes de la Cabalgata a las 18:00 horas, seguida de la entrega de regalos. Al día siguiente, el lunes 5 de enero, será el turno de la Cabalgata en Yebes a las 18:00 horas, con entrega de regalos posterior.