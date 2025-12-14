Neonatología del Hospital de Guadalajara amplía 4 puestos de neonatos y refuerza su plantilla de Enfermería un 19 %

La Unidad de Neonatología del Hospital Universitario de Guadalajara ha incorporado mejoras en la atención y el cuidado de los recién nacidos tras la creación de una nueva unidad en el edificio de ampliación, lo que ha permitido incrementar el número de puestos y reforzar la plantilla.

Según ha informado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en nota de prensa, la unidad cuenta ahora con 13 puestos para neonatos, frente a los nueve de la antigua. Además, la plantilla de Enfermería se ha reforzado en un 19 %, al pasar de 11 a 14 enfermeras y de 7 a 12 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Junto con la mejora en la coordinación con los pediatras y la disposición de un servicio funcional y visible que facilita la vigilancia continua desde el control de Enfermería, se está trabajando en la actualización de los protocolos de cuidados a neonatos.

En este sentido, se han elaborado protocolos relativos al uso de respiradores, las máquinas CPAP para el tratamiento de la apnea, un protocolo de neumotórax, uno sobre el método canguro y un documento relativo a la alimentación por sonda cuando el bebé lo precise o sobre canalización epicutáneo ecoguiado, entre otros.

Esta labor se ha dado a conocer en el XXX Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal y X Congreso de Enfermería Perinatal, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, donde seis enfermeras han presentado cuatro pósters y una residente de la unidad ha expuesto un caso clínico.

Los trabajos han versado sobre el nuevo equipo de Electroencefalografía Integrada de Amplitud (EEGA) en el recién nacido y los cuidados de enfermería; los cuidados de accesos venosos centrales neonatales; la enterocolitis necrotizante neonatal; y el manejo del duelo en cuidados intensivos neonatales para apoyar a las familias que pasan por la pérdida de un recién nacido.