Piden paralizar la instalación de 5 macrogranjas de gallinas en Guadalajara: "Amenazan un espacio protegido"

Ecologistas en Acción ha denunciado este miércoles que los proyectos para establecer cinco macrogranjas de gallinas en el municipio guadalajareño de Maranchón suponen "una seria amenaza" para una laguna temporal y una planta protegida.

"También afecta a una zona que forma parte de la Red Natura 2000", han criticado.

Según la organización, la macrogranja La Nava se ubica directamente "sobre la Laguna Seca, una laguna temporal que se encharca en los periodos de lluvia y que tiene gran valor para la biodiversidad".

Además, la Laguna Seca "forma parte del Hábitat de Interés Comunitario 3170 y en ella crece una planta protegida".

Por ello, los ecologistas y la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa han demandado la restauración de la Laguna Seca y la "desestimación de los cinco proyectos de macrogranjas de gallinas".

Y han presentado alegaciones y escritos pidiendo la desestimación de las cinco macrogranjas, que "sumarían más de 400.000 gallinas en un espacio protegido y ya maltratado por la proliferación desmedida de parques eólicos".