El Ayuntamiento de Guadalajara congela los impuestos municipales por segundo año consecutivo

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026, garantizando la congelación de los impuestos municipales por segundo año consecutivo.

La propuesta del equipo de Gobierno ha salido adelante con 13 votos a favor (PP y VOX) y 12 en contra (PSOE y Ayke), tras un intenso debate en el que se han rechazado las enmiendas presentadas por la oposición.

Durante la presentación de este primer punto de debate, el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, ha subrayado que esta decisión responde al compromiso del Ayuntamiento de ayudar a las familias y empresas de la ciudad. "Queremos que tengan mayor disponibilidad y recursos económicos para afrontar el día a día y la carestía de la vida, en un contexto económico que exige prudencia y responsabilidad", ha dicho.

Bonificaciones fiscales

Las nuevas ordenanzas incorporan bonificaciones fiscales que buscan incentivar la actividad económica y mejorar la accesibilidad. Entre las principales medidas, se incluye la reducción del 50 % de la tasa de basura para alojamientos turísticos de 1 a 10 plazas, así como una bonificación del 90 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para actuaciones que mejoren la accesibilidad en viviendas y elementos comunes.

Además, se revisa a la baja la tasa por ocupación de vía pública para barracas, casetas y espectáculos; se suprime el cobro por informes de la Policía Local destinados a aseguradoras, en cumplimiento de normativa estatal; y se aprueba la nueva regulación del estacionamiento limitado, que permitirá pagar exactamente por el tiempo real de aparcamiento.

Presupuestos

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, estas medidas son el paso previo a la aprobación del presupuesto municipal para 2026, que "garantizará no sólo la congelación de impuestos, sino también la financiación de los servicios públicos y las inversiones necesarias para que Guadalajara siga mejorando y modernizándose".

"Con estas decisiones, el Ayuntamiento de Guadalajara reafirma su compromiso con los guadalajareños, con la estabilidad económica y la mejora de los servicios públicos y con la atención y respuesta a las necesidades de los vecinos", ha concluido el concejal de Hacienda.