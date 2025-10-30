UGT CLM logra una "sentencia histórica" que reconoce igualdad salarial a trabajadores de empresas externalizadas

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha (UGT CLM) ha logrado una sentencia histórica y pionera del Tribunal Supremo que reconoce a los trabajadores de empresas externalizadas las mismas condiciones laborales que las de la empresa principal donde desempeñan su labor. Este fallo abre la puerta a la mejora laboral de miles de empleados en toda la región y en todos los sectores de producción.

El anuncio se ha realizado en Guadalajara, en una rueda de prensa encabezada por la secretaria general de UGT CLM, Lola Alcónez, acompañada de la secretaria general de FeSMC UGT CLM, Ana González; el secretario general provincial, Alfredo Ávila; y el responsable regional del sector de Limpieza, Félix Frutos.

Alcónez ha calificado la sentencia como "histórica y fruto de la lucha obrera", destacando que aún no se puede cuantificar el total de trabajadores que se beneficiarán de este fallo.

Rueda de prensa sentencia Guadalajara. UGT CLM

Según ha explicado, la sentencia establece que cuando una empresa realiza la actividad principal de un sector, debe aplicar el convenio sectorial correspondiente, eliminando las diferencias salariales con las empresas externalizadas. En el sector logístico, esto representa una diferencia salarial anual de cerca de 7.000 euros por trabajador/a.

Cumplimiento

Ana González ha destacado que se trata de un "triunfo histórico" que sienta un precedente de obligado cumplimiento para todos los sectores productivos de Castilla-La Mancha.

El conflicto se remonta a 2023, cuando FeSMC UGT demandó a la empresa Partnerwork Solution. Los trabajadores de esta compañía se regían por un convenio derivado del sector del campo, con condiciones muy inferiores a las del sector de operadores logísticos.

Tras la demanda, el Juzgado de lo Social Número 2 de Guadalajara dio la razón a UGT. La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestimó el recurso. Finalmente, el 18 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia, sin posibilidad de recurso.

Mejores condiciones

Félix Frutos, responsable de Limpieza de FeSMC UGT CLM, ha recordado que esta decisión también beneficia a todos los compañeros despedidos por Partnerwork y ha subrayado la importancia de que la sentencia se aplique efectivamente.

Por su parte, Alfredo Ávila ha afirmado que estas sentencias son una herramienta para mejorar las condiciones laborales y ha advertido que desde UGT estarán vigilantes para garantizar su cumplimiento estricto.

La secretaria general, Lola Alcónez, ha concluido: "Igual trabajo, igual salario. La Justicia ha demostrado con esta sentencia que está con la clase trabajadora y que las empresas multiservicios ya no tienen excusa para ofrecer condiciones inferiores".