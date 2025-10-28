Continúan las incidencias en el Cercanías Guadalajara-Madrid por el descarrilamiento de un tren

El servicio de Cercanías que une Guadalajara con Madrid continuará registrando incidencias este martes por los trabajos de reparación tras el descarrilamiento sufrido por un convoy en la tarde de este lunes a la altura de la estación de San Fernando de Henares.



Según ha informado Renfe, debido a estas labores, la línea Guadalajara-Chamartín será cubierta con frecuencias de 15 minutos entre Guadalajara y San Fernando, con parada en todas las estaciones del trayecto. Desde San Fernando, el tren continuará directamente hasta Chamartín, realizando únicamente una parada en Fuente de la Mora.

Mientras, el servicio San Fernando-Atocha registrará una frecuencia de 6 minutos entre las 6:30 horas y las 9:00 horas, y a partir de ese momento la dilación se prolongará entre 10 y 12 minutos.

Todo ello después de que a las 16:26 horas de este lunes, el último vagón de un convoy descarrilara en la vía 1 de la estación de San Fernando de Henares.

El tren se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja, según informaba Renfe.

Así, a las 15:53, los servicios de emergencia solicitaban el corte urgente de tensión provocando la suspensión de los servicios de Cercanías que usan esa vía así como demoras y retenciones en las líneas C-2 (Guadalajara-Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Villalba).