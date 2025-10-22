Obligan a subir el sueldo a los 80 trabajadores de la concesionaria de parques y jardines en Guadalajara

El Juzgado de lo Social de Guadalajara ha emitido una sentencia que obliga a la empresa concesionaria de Parques y Jardines a abonar un plus de fin de semana a los trabajadores, con efecto retroactivo. La decisión afecta a unos 80 empleados, cuya mejora retributiva para toda la plantilla fija, pasará de 135,82 € en 11 pagas a 175 € en 12 pagas.

Durante una comparecencia en la plaza del Ayuntamiento, el concejal del PSOE Juan Flores ha denunciado que esta resolución judicial confirma que el actual Gobierno municipal, dirigido por Ana Guarino (PP) en coalición con Vox, eliminó un derecho previamente reconocido por el anterior Ejecutivo socialista de Alberto Rojo.

"Nosotros negociamos con la plantilla, acordamos una mejora justa y lo dejamos todo reflejado en los documentos oficiales. Hoy la justicia nos da la razón", ha señalado Flores, quien ha calificado la resolución como "un nuevo varapalo judicial al Gobierno de Guarinos".

El complemento salarial, que según el PSOE supone un coste anual estimado de 30.000 a 35.000 euros, deberá abonarse retroactivamente a los trabajadores.

Acuerdos previos

Flores ha subrayado que se trata de un monto "marginal frente a los millones que cuesta el contrato del servicio", y que la sentencia se basa en los acuerdos previos entre el equipo de Rojo y el comité de empresa, así como en la documentación oficial incluida en el expediente.

El concejal socialista ha alertado de que este fallo forma parte de un "patrón de conflictividad laboral" que se ha intensificado bajo la gestión del actual Gobierno local, citando conflictos recientes en servicios como la grúa municipal, los autobuses urbanos y la Policía Local.

Servicios peores

"Estamos viendo el mismo guion en todos los servicios municipales: sentencias judiciales, huelgas, precarización y deterioro de lo público. Y mientras tanto, los ciudadanos pagan más impuestos por servicios que funcionan peor", ha afirmado Flores.

El PSOE exige al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad y garantice el cumplimiento de las condiciones laborales, mientras la empresa concesionaria ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Flores ha concluido que el conflicto refleja dos modelos de ciudad: el del anterior gobierno, que apostaba por mejorar los servicios y cuidar a los trabajadores, frente al modelo actual, que según él carece de diálogo, planificación y respeto por los derechos laborales.