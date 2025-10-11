Guadalajara se llena de fútbol y emoción con la victoria de la selección española sub-21 ante Noruega

El estadio Pedro Escartín se vistió de gala este viernes para acoger el encuentro amistoso entre las selecciones sub-21 de España y Noruega, que ha concluido con una rotunda victoria de La Rojita por 4-1.

Un partido que, más allá del resultado deportivo, se convirtió en una auténtica fiesta del fútbol y en un escaparate inmejorable para la ciudad de Guadalajara, que colgó el cartel de "no hay entradas" y se volcó con la cita.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, presenció el partido desde el palco de autoridades, acompañada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y por representantes institucionales y deportivos de la ciudad y la región.

Partido España-Noruega Ayuntamiento de Guadalajara

Antes del inicio del encuentro, tuvo lugar un acto de intercambio de obsequios entre los responsables de la Federación, el Ayuntamiento, el Club Deportivo Guadalajara y diversas autoridades, como muestra de colaboración y reconocimiento mutuo.

Ambiente

El ambiente en las gradas fue inmejorable desde el primer minuto. Miles de aficionados, muchos de ellos familias y jóvenes seguidores del fútbol, animaron sin descanso a la selección española, que respondió con un juego brillante y cuatro goles firmados por Simo, Ángel Ortiz, Gonzalo García y Miguel Carvalho.

El tanto noruego no empañó una noche que quedará en la memoria de los asistentes, tanto por la intensidad sobre el césped como por el entusiasmo vivido en cada rincón del estadio.

Impacto positivo

El seleccionador nacional sub-21, David Gordo, agradeció el apoyo del público al término del encuentro. "Nos hemos dejado llevar por el ambiente del Pedro Escartín. Los jugadores se han contagiado de la afición y hemos disfrutado mucho", reconoció el técnico, que destacó el nivel mostrado por sus futbolistas y la organización del evento.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara se ha subrayado el impacto positivo que este tipo de citas deportivas generan para la ciudad, tanto en el ámbito deportivo como turístico y económico.

FOTO SELECCIÓN SUB 21

La presencia de la selección española sub-21 ha supuesto un impulso para la hostelería y el comercio local, además de proyectar la imagen de Guadalajara como una ciudad capaz de acoger grandes eventos deportivos con éxito.

Asimismo, el consistorio ha agradecido la confianza depositada por la Real Federación Española de Fútbol, que ha vuelto a elegir Guadalajara como sede para un encuentro de primer nivel, consolidando al Pedro Escartín como un estadio de referencia para el fútbol nacional.