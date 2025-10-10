Ana Guarinos: "Los servicios públicos funcionan, las obras avanzan y Guadalajara es más segura y habitable"

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido este viernes durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025 que "Guadalajara ha pasado de la parálisis a la acción, tiene futuro, y lo estamos construyendo entre todos con hechos".

La regidora 'popular' ha presentado un balance de gestión marcado por la transformación urbana, la mejora de los servicios públicos, el impulso económico y social y la recuperación de la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

"Hoy, los servicios públicos funcionan, las obras avanzan y la ciudad es más segura y habitable", ha afirmado Guarinos, quien ha destacado que el actual mandato "ha devuelto a Guadalajara el prestigio, la solvencia y la confianza institucional".

La alcaldesa ha subrayado la construcción de 559 viviendas protegidas, de las cuales 156 serán de alquiler asequible y 403 en régimen de compra, dentro de un modelo de colaboración público-privada con cesión de suelo municipal.

Además, ha valorado la reactivación del casco histórico, con nuevas licencias de construcción y rehabilitación en calles como la Carrera, San Gil, Dávalos, Plaza de España o la Calle Mayor.

Guarinos ha reclamado también al Gobierno de Castilla-La Mancha el cumplimiento de su obligación con la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco, "una deuda desde hace más de 20 años, al que está obligado por Sentencia Judicial firme".

La alcaldesa ha resaltado igualmente la Estrategia de Transformación Urbana, con una inversión total de 14,3 millones de euros, de los que 12,1 proceden de fondos europeos, y que incluye la renovación de los principales ejes urbanos y la rehabilitación del Alcázar para su conversión en Palacio de Congresos.

Dinamismo económico

Guarinos ha defendido el dinamismo económico de la ciudad con una inversión de 2,6 millones de euros en promoción económica y empleo, que ha contribuido a reducir la tasa de paro en 3,5 puntos desde 2019.

Ha resaltado la colaboración con entidades como CEOE-CEPYME, FEDECO, la Federación de Hostelería, el CEEI y Cruz Roja, y ha recordado las bonificaciones de hasta el 95 % en el ICIO para empresas que generen más de seis empleos.

También ha señalado la próxima puesta en funcionamiento de la terminal intermodal Guadalajara-Marchamalo, vinculada al Puerto Seco de Tarragona, "que convertirá a la ciudad en un nodo estratégico del centro peninsular".

Políticas sociales

En materia social, Guarinos ha puesto en valor una inversión histórica de 30 millones de euros en políticas sociales, con más de 3.000 personas atendidas y programas de apoyo a infancia, mayores, igualdad e inclusión. "Todas estas actividades impulsan y defienden el feminismo con hechos y no meramente con palabras y anuncios", ha afirmado.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que "hemos devuelto a Guadalajara el prestigio deportivo que nunca debió perder", tras invertir dos millones de euros en instalaciones y acoger más de 250 eventos deportivos en un solo año.

En el ámbito cultural, Guarinos ha asegurado que "hemos democratizado la cultura", con más de 300 espectáculos y cifras récord en los teatros Buero Vallejo y Moderno. “La cultura es identidad, es libertad y es motor económico”, ha señalado.

También ha puesto en valor las Ferias y Fiestas, con más de 8.000 peñistas, y la recuperación de los encierros por el casco antiguo, "una tradición que nos pertenece y la hemos convertido en un reclamo turístico de primer nivel".

Además, ha reivindicado la estrategia medioambiental basada en la renaturalización urbana, con la plantación de más de 400 árboles, la recuperación del río Henares y la implantación de 28 puntos de recarga para vehículos eléctricos. "Estamos construyendo una ciudad más limpia, más verde y más habitable", ha afirmado.

Del "caos" al superávit

Guarinos ha asegurado que "el Ayuntamiento de Guadalajara es hoy más transparente, más eficiente y con las cuentas en orden". Ha recordado que, en solo dos años, se ha pasado de un déficit de nueve millones a un superávit de medio millón de euros, tras heredar en 2023 un "caos económico" con un agujero de 23 millones y los ahorros municipales agotados.

Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025.

La ciudad ha escalado 19 posiciones en transparencia, pasando del puesto 32 al 13 entre las capitales españolas, y ya es la segunda capital más transparente de Castilla-La Mancha. Además, ha destacado que la participación vecinal en los presupuestos participativos ha crecido un 148 % en votos emitidos y un 110 % en votos válidos. “Ahora los presupuestos participativos se cumplen, hemos cumplido el 100 % de los compromisos asumidos”, ha señalado.

Consenso

Guarinos ha concluido su intervención agradeciendo a los guadalajareños "por su confianza y su apoyo, por sus consejos y por hacer de Guadalajara una gran ciudad, porque son las grandes personas las que hacen grandes ciudades, y Guadalajara lo es".

También ha tenido palabras de reconocimiento para los empleados municipales y los grupos políticos del equipo de Gobierno, PP y Vox, y ha pedido a todos los miembros de la Corporación "que no formen parte de la política destructiva basada en los bulos y mentiras; y que sean constructivos y honestos, haciendo política responsable basada en el civismo".

"Nos jugamos nuestro futuro, convivencia y prosperidad", ha finalizado Ana Guarinos.