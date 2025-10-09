Guadalajara mantendrá congelados sus impuestos y tasas municipales en 2026 por segundo año consecutivo

El Ayuntamiento de Guadalajara mantendrá congelados todos los impuestos y tasas municipales en 2026, por segundo año consecutivo, según ha anunciado este jueves el concejal de Hacienda y teniente de alcalde del área económica, durante la presentación del proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio.

El responsable municipal ha subrayado que esta decisión supone "un gran esfuerzo" para el Gobierno local, dado que el presupuesto del próximo año deberá absorber incrementos significativos de gasto derivados de la renovación de servicios esenciales, como el transporte urbano o mantenimiento de zonas verdes.

"A pesar de la situación económica absolutamente precaria que heredamos, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de no subir los impuestos", ha afirmado el edil, quien insistió en que el objetivo es "aliviar la carga de quienes más lo necesitan".

Entre las novedades incluidas en el proyecto fiscal, destaca una reducción del 50 % en la tasa de basura para alojamientos turísticos de entre 1 y 10 plazas, medida que el concejal ha calificado como "un acto de justicia fiscal", al considerar que "no tenía sentido que pagaran lo mismo que los de 20 plazas".

Bonificaciones

Asimismo, se aplicará una bonificación del 90 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para aquellas actuaciones que mejoren la accesibilidad de personas con discapacidad. "Queremos que nadie tenga que renunciar a adaptar su vivienda por culpa de un impuesto", ha añadido el responsable de Hacienda.

El proyecto también introduce la regulación del pago por minuto real en la zona azul, una reducción del horario de cobro en agosto, la eliminación de tasas por informes de la Policía Local solicitados por aseguradoras y una rebaja en la tasa de ocupación de vía pública para ferias y mercadillos, al considerar que las tarifas anteriores estaban "totalmente desfasadas al alza".

Plazos

El proyecto de ordenanzas fiscales será aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, tras lo cual se abrirá un plazo de cinco días hábiles para enmiendas de los grupos políticos. Posteriormente, pasará a la Comisión de Cuentas y será debatido en el Pleno municipal previsto para el 31 de octubre.

Si no se presentan alegaciones, las nuevas ordenanzas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.