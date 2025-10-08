Detectan problemas en el centro de víctimas de violencia de género de Guadalajara y el Ayuntamiento apunta a la adjudicataria

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha anunciado que el Gobierno regional ha convocado una comisión de seguimiento extraordinaria para el próximo lunes tras detectar "problemas de funcionamiento en el centro de acogida para mujeres víctima de violencia de género" de Guadalajara.

Simón ha asegurado que el Ejecutivo está "preocupado" por este recurso que gestiona el Ayuntamiento de la ciudad, después de conocer que "las trabajadoras no estaban cobrando el salario estipulado".

"No se les aplicó la subida del salario que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha aplicamos. Incrementamos las partidas destinadas al personal un 6 % para que se pudiese elevar el sueldo de las trabajadoras. Además, hay retrasos con las ayudas que se daban a las mujeres y problemas en el mantenimiento, a pesar del dinero que tienen para realizar estas tareas", ha lamentado.

La consejera ha expresado que en agosto mandaron un escrito al Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre estas cuestiones y hubo una reunión en la que se comprometieron a arreglar algunas.

"Un recurso que sirve para que las mujeres víctimas de la violencia machista puedan tener un lugar seguro donde estar tiene que funcionar bien", ha expresado.

El Ayuntamiento apunta a la adjudicataria

Por su parte, el concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha aclarado que el centro es gestionado por el Consistorio a través de una empresa adjudicataria, mientras que el Ayuntamiento "ha cumplido puntualmente con los pagos y los problemas se deben a cuestiones internas de dicha empresa".

Además, ha asegurado que desde el equipo de Gobierno se realiza un seguimiento constante de la gestión del recurso y mantiene una comunicación fluida con la empresa. "Todas las incidencias han sido trasladadas al Instituto de la Mujer, junto con las medidas adoptadas para su resolución", ha expresado.

Seguiremos trabajando con compromiso y sensibilidad para garantizar una atención integral y digna a todas las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas