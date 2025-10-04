El pueblo fantasma de Guadalajara que se salvó de ser demolido y que sobrevive sin luz ni agua corriente

La zona norte de Guadalajara alberga un conjunto de municipios conocidos como los 'pueblos negros' debido a su curioso estilo de arquitectura basado en láminas de pizarra, de ahí su denominación.

En pleno corazón de la Sierra de Ayllón, se esconde La Vereda, una villa prácticamente deshabitada que está considerada el máximo exponente de esta 'arquitectura negra' alcarreña. Solo los más exploradores han conocido de primera mano esta joya que permanece congelada en el tiempo.

Para acceder a este pueblo fantasma debes atravesar una pista de tierra que serpentea el embalse de El Vado. Tal y como se puede apreciar en el vídeo compartido por @explorandoconneku en su cuenta de TikTok, La Vereda es una mezcla de casas rehabilitadas con otras en ruinas.

Sus calles silenciosas y la ausencia de cables eléctricos crean una atmósfera sobrecogedora. Parece un escenario sacado de una película donde toman protagonismo esas edificaciones construidas en pizarra que casi se mimetizan con el paisaje montañoso.

Todo comenzó a raíz del éxodo rural de los años 50, 60 y 70 cuando la falta de servicios y oportunidades provocaron que la mayor parte de sus vecinos comenzaran a marcharse en busca de una vida mejor.

Rehabilitación de vivienda en La Vereda. Asociación Cultural La Vereda

Para colmo, en 1972, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) procedió a expropiar el núcleo urbano y los alrededores para plantar pinos y convertir el lugar en una zona forestal.

Cinco años más tarde, un grupo de jóvenes arquitectos de Guadalajara y Madrid consiguieron frenar el proyecto y fundaron la Asociación Cultural La Vereda. Esta organización sin ánimo de lucro obtuvo un contrato de concesión para rehabilitar las viviendas durante un periodo de diez años que posteriormente se ha ido ampliando hasta la actualidad.

La Vereda (Guadalajara) Asociación Cultural La Vereda

La rehabilitación se hizo a mano, sin maquinaria y respetando los métodos originales. Por ello, no hay ni luz eléctrica ni agua corriente. Las casas se calientan con chimeneas y se iluminan con velas. Sin duda, sus calles y sus oscuros edificios son testimonio del olvido.

Por todo ello, La Vereda es considerada como la joya de la corona de la comarca de los 'Pueblos Negros', un conjunto de pequeños municipios ubicados en la sierra noroccidental de Guadalajara.

Existe una ruta que pasa por estas localidades: Cogolludo, Campisábalos, Cantalojas, Valverde de los Arroyos, Campillejo, Campillo de Ranas, Majaelrayo y Tamajón, entre otras.