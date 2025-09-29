Núñez denuncia "opacidad" y "descoordinación" en la gestión del incendio del Pico del Lobo (Guadalajara)

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado con dureza la gestión del incendio del Pico del Lobo, que lleva más de una semana activo en la sierra de Guadalajara.

Durante su visita a las inmediaciones de la zona afectada, Núñez ha asegurado que su partido trabajará "para que se sepa toda la verdad de lo que ha ocurrido y para que nunca más una catástrofe de este tipo se gestione con tanta opacidad, descoordinación y abandono institucional".

El líder regional del PP ha denunciado la "dejadez absoluta" del Ejecutivo de Emiliano García-Page, al que acusa de no haber estado a la altura en un momento crítico.

"Estamos ante uno de los incendios más graves que ha sufrido esta zona en los últimos años, y lo que nos encontramos en un gobierno más preocupado por ocultar lo que está pasando que por actuar con eficacia", ha afirmado.

Sin respuestas

Núñez ha recordado que vecinos, profesionales y alcaldes de la comarca coinciden en señalar la "falta de liderazgo y de respuesta" del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, ha reclamado que se abra una investigación sobre la gestión del incendio y que se depuren responsabilidades.

Abandono

"El Gobierno de Page ha abandonado a Guadalajara. Ni él ni su consejera han sabido dar la respuesta que merecía la sierra en un momento tan delicado", ha subrayado Núñez, calificando la situación como una "dejación de funciones intolerable".

Finalmente, el presidente del PP en la región quiso trasladar un mensaje de apoyo a los municipios afectados y a los equipos de extinción: "Toda nuestra solidaridad con los vecinos que están sufriendo esta tragedia y nuestro reconocimiento a los profesionales que luchan sin descanso para controlar el fuego, ya que ellos sí están a la altura de Castilla-La Mancha".