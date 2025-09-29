La Junta espera que el incendio de Guadalajara mejore este lunes por la humedad de las lluvias pero pide "prudencia"

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que el incendio de originado el pasado domingo 21 de septiembre en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) tenga una evolución favorable este lunes debido a que el porcentaje de humedad ha subido al 85 % por las lluvias de las últimas horas.

Así lo ha expresado la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, que también ha pedido "prudencia" ante un fuego que ya ha arrasado con 3.000 hectáreas de terreno y que este domingo saltó a Segovia (Castilla y León), manteniéndose en Nivel 2 de emergencia.

"Aunque las lluvias han afectado muy poquito, el porcentaje de humedad contribuye a que el incendio no se propague con la facilidad que puede hacerlo cuando cambia el aire. La prioridad del Ejecutivo es garantizar la seguridad de la población y de los profesionales, además de sofocar el fuego", ha expresado.

Padilla ha detallado que 300 de las 3.000 hectáreas calcinadas pertenecen a Castilla y León, que también tiene efectivos trabajando en la zona. A estos se han unido en los últimos días efectivos del Ministerio de Defensa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a las unidades castellanomanchegas, el Plan Infocam ha informado que en las labores de extinción ya han participado un total de 185 medios, 56 de ellos aéreos, y 898 personas.

➡️ ACTUALIZACIÓN

Movilizados desde las los medios aéreos al #IFPeñalbadelaSierra (#Guadalajara).



🚧Se mantiene cerrada la carretera Gu-187 y el camino de acceso al Puerto de la Quesera



❌Se mantiene cerrado el acceso a visitantes la Hayedo de Tejera Negra



🚶Se recomienda… pic.twitter.com/oT75VELr2g — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 29, 2025

Dispositivo "ejemplar"

Padilla ha puesto en valor el trabajo realizado hasta ahora por los medios movilizados, basándose en las recomendaciones de los técnicos. "Castilla-La Mancha tiene un dispositivo ejemplar contra incendios forestales", ha expresado.

Así ha respondido a las críticas sobre la gestión del incendio por parte de PP y Vox, a los que ha acusado de "echar leña al fuego y aprovechar cualquier circunstancia negativa que se produzca en la región para ver si las cosas van peor en lugar de ayudar".

"El dispositivo contra incendios de la región es el espejo donde quieren mirarse otras regiones. La respuesta ha sido técnicamente y profesionalmente buena", ha afirmado.

Vuelta de dos pueblos desalojados

Como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, la mejora de la situación del incendio propició que a última hora de este domingo pudieran volver a sus casas los vecinos desalojados de Peñalba y Cabida.

El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, detalló que los vecinos de estas dos pedanías de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) podían regresar a sus viviendas porque "el fuego lleva dos días sin actividad en la parte sur".

No obstante, pidió que permanezcan en sus casas, para que no entorpezcan las labores de los equipos y la maquinaria pesada que trabajan en la zona.

Mando único

Los Gobiernos de Castilla-La Mancha y de Castilla y León han constituido un mando unificado para actuar de forma conjunta en las labores de extinción del fuego. La decisión se tomó después de que el fuego saltase a Segovia, afectando a la localidad de Cerezo de Arriba.

En la parte segoviana, el fuego ha sido perimetrado durante la noche. Las llamas habían obligado a evacuar la urbanización de La Pinilla y la localidad de Riofrío de Riaza.

Al margen del mando unificado, el Cecopi decidió mantener la restricción de visitantes al Hayedo de Tejera Negra, pidiendo que se evite circular en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte.