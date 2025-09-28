Castilla-La Mancha y Castilla y León crean un mando único sobre el incendio de Guadalajara tras saltar a Segovia

Los Gobiernos de Castilla-La Mancha y de Castilla y León han constituido un mando unificado para actuar de forma conjunta en las labores de extinción del incendio originado el pasado domingo en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) que ya ha calcinado más de 2.800 hectáreas de terreno.

Una decisión que se ha tomado después de que el fuego haya saltado a Segovia, afectando a la localidad de Cerezo de Arriba. "Mediante el mando unificado nos coordinamos y tomamos decisiones conjuntas los dispositivos de Castilla y León y Castilla-La Mancha. No queda otra más que seguir trabajando conjuntamente para tratar de controlar el perímetro de este incendio", ha expresado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el incendio se mantiene en Nivel 2 de emergencia y ha obligado a evacuar los municipios de Peñalba, La Cabilda, Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla. Además, la carretera GU-187 continúa cortada al tráfico.

Asimismo, al margen del mando unificado, el Cecopi ha decidido mantener la restricción de visitantes al Hayedo de Tejera Negra, pidiendo que se evite circular en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte.

"Hemos lanzado un mensaje de alerta para toda la población en la zona en la que pedimos que la gente evite circular o hacer senderismo por todo el Parque Natural y por los alrededores y que eviten acercarse al fuego para dejar trabajar a los medios de extinción porque es un incendio que sigue activo", ha expresado Almodóvar.

➡️ ACTUALIZACIÓN#IFPeñalbadelaSierra en #Guadalajara se mantiene la restricción al acceso a visitantes al Hayedo de Tejera Negra.



Se recomienda evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.



El #IIFF afecta… pic.twitter.com/PjjfjX9KGK — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 28, 2025

El viceconsejero de Medio Ambiente ha aprovechado para agradecer toda la labor que se está haciendo junto a las brigadas del Miteco, la UME y los equipos que ayudan a los de Castilla-La Mancha procedentes de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid.

"Vientos intensos y variables"

Almodóvar ha recordado que el fuerte viento de componente sur que se ha registrado durante la noche es una consecuencia de la borrasca extratropical en la que se ha convertido el exhuracán Gabrielle.

En zonas de montaña como la que afecta al incendio "los vientos son muy intensos y muy variables, lo que ha complicado los trabajos de extinción y ha provocado que se haya abierto el flanco norte del incendio".

Tras una noche en la que han permanecido desplegados sobre el terreno 26 medios terrestres y 156 efectivos, en la mañana de este domingo están trabajando un total de 33 medios, cuatro de ellos aéreos, y 153 personas. En total, en el incendio han participado 151 medios, 47 de ellos aéreos, y 762 personas.