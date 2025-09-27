El incendio de Guadalajara cumple una semana activo y sin estar controlado tras arrasar ya 2.400 hectáreas

El incendio forestal originado el pasado domingo en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) cumple este domingo una semana activo, sin estar aún controlado, y ha calcinado ya más de 2.400 hectáreas.

El fuego, que se mantiene en Nivel 2, mantiene evacuadas a las poblaciones de Peñalba y La Cabida, mientras que la carretera GU-187 continúa cortada al tráfico.

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha confirmado a última hora de la tarde de este sábado que "la situación no ha cambiado y no va a cambiar en las próximas horas", aunque ha valorado de forma positiva la jornada.

Un optimismo que ha basado en que el incendio ha humeado "bastante menos" y en que las condiciones meteorológicas han favorecido el afianzamiento del perímetro.

"La zona que más nos preocupaba, que era la zona del oeste, sin embargo, ha estado un poquito más activa. No ha avanzado demasiado, pero ha crecido un poquito el perímetro. Especialmente ha crecido la parte que está pegando a la provincia de Segovia", ha explicado Almodóvar.

➡️ACTUALIZACIÓN

▶️Con la caída de la noche, se retiran los medios aéreos en #IFPeñalbadelaSierra en #Guadalajara. Continúan las labores de extinción.

🚨Nivel 2

🗺️ Superficie estimada 2400 ha

🚚27 medios terrestres

👥159 efectivos #BBFF #AAMM

Colaboran medios de @mitecogob,… pic.twitter.com/WlEsZrftlS — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 27, 2025

En este punto ha destacado la quema controlada realizada junto a los efectivos de Castilla y León, de la que ha asegurado que "ha sido un buen trabajo de contención".

El responsable regional ha detallado que "ahora mismo ya hablamos de algo más de 2.400 hectáreas, pero estamos totalmente satisfechos en que ya se ha contenido mucho la propagación".

Y ha adelantado que la previsión para este domingo es contar con "condiciones meteorológicas benignas", ya que se espera que aumente la humedad y pueda haber nubosidad.

Medios movilizados

A lo largo de la jornada de este sábado han participado en las labores de extinción más de una veintena de medios aéreos, que se han retirado con la caída de la noche.

En el operativo permanecerán desplegados 26 medios terrestres y 156 efectivos para vigilar y trabajar durante la madrugada.

Una de las misiones de las máquinas de ingenieros en los incendios forestales #IIFF es eliminar la cubierta vegetal del terreno, impidiendo la continuidad de las llamas 🔥



🎥 #IFPeñalbaDeLaSierra #Compromiso #Servicio #Humildad pic.twitter.com/lEpBbWoYfi — UME (@UMEgob) September 27, 2025

En todo momento, ha apuntado el viceconsejero, la coordinación con otras comunidades autónomas y organismos ha sido fundamental. "Conjuntamente hemos hecho un buen equipo. Pero todavía queda trabajo por hacer. La UME va a seguir por aquí, los compañeros de Castilla y León también, la Comunidad de Madrid nos va a seguir echando una mano", ha asegurado.

Mensaje de prudencia

El Ejecutivo autonómico, al igual que la Junta de Castilla y León, ha lanzado un mensaje de alerta a teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert para disuadir a la ciudadanía de acercarse a la zona del incendio.

"Primero, porque estamos trabajando y hay muchos vehículos en circulación y, segundo, porque hay cierto riesgo de propagación de incendio forestal. Así que volvemos a recordar a la gente que tenga mucho cuidado. El domingo también vamos a limitar el acceso a la Sierra Norte, a este parque natural", ha avanzado Almodóvar.

Por su parte, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, Rubén García Ortega, ha insistido en pedir a vecinos y visitantes que eviten acudir al área afectada: "Les animo a que conozcan otra parte de la provincia. Ya tendrán tiempo de conocer la Sierra del Norte, pero ahora no es el momento. Que dejen trabajar a los profesionales del incendio y que no se acerquen, porque perjudican a las labores de extinción y se pueden ver perjudicados ellos mismos".