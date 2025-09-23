El alcalde de Azuqueca de Henares investigado por presunta prevaricación en un proceso de empleo público

El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha citado a declarar como investigado al alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, por un presunto delito de prevaricación administrativa en un proceso selectivo de empleo público.

En un comunicado del Ayuntamiento, Aparicio ha asegurado tener "plena confianza" en la justicia y ha afirmado que realizará las declaraciones correspondientes ante el órgano judicial.

Además, ha subrayado que jamás ha procurado utilizar su cargo para favorecer a un candidato en detrimento de otros.

El grupo municipal del Partido Popular ha exigido explicaciones al alcalde, calificando el caso de "muy grave". Según los populares, la querella fue presentada por un aspirante excluido porque se habrían modificado los plazos del proceso para permitir la incorporación de un nuevo candidato.

Principios básicos

El concejal y líder del PP local, Mane Corral, ha defendido que la igualdad de oportunidades y la transparencia son principios básicos en cualquier administración.

Asimismo, han solicitado acceso a toda la documentación del proceso investigado y reclaman que el alcalde explique a los vecinos "qué ha ocurrido exactamente y por qué se adoptaron decisiones que podrían constituir un delito de prevaricación".

Mérito y capacidad

Por otro lado, la portavoz de Izquierda Unida, María José Pérez Salazar, ha destacado que los procesos selectivos deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

Según Pérez Salazar, la querella se debe a una "auténtica chapucería técnica", que vulnera los plazos legales y los principios constitucionales de transparencia y justicia.

Advertencias

IU también apunta que, como parte del Gobierno de coalición en materia laboral, habían advertido al alcalde sobre la necesidad de examinar exhaustivamente cualquier documento y seguir asesoramiento jurídico.

La portavoz ha asegurado que, de no atenderse estas recomendaciones, el alcalde y la persona técnica responsable del Departamento de Recursos Humanos deben asumir la responsabilidad.

El Ayuntamiento ha reiterado en su nota oficial que Aparicio, por respeto a la Justicia, se someterá al procedimiento judicial y confía en la rápida aclaración del asunto. Además, ha afirmado que no ha favorecido a ningún candidato en el acceso al empleo público.