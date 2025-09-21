Se buscan vecinos en este bonito pueblo a solo una hora de Madrid: tranquilidad y alquileres desde 200€

En un contexto donde el estrés, la velocidad y la contaminación son el día a día de muchas personas en nuestro país, la España rural se ha erigido como un paraíso para aquellos que buscan tranquilidad, calidad de vida y conexión directa con la naturaleza.

Uno de estos rincones preciados es Albares, un pequeño pueblo de Guadalajara de apenas 600 habitantes que está situado a tan solo 75 kilómetros de Madrid. Está adherido a la iniciativa 'Vente a vivir a un pueblo' para buscar nuevos vecinos.

"Dotado con numerosos servicios, comercios e infraestructuras, permite desarrollar un proyecto de vida completo a aquellos que estén deseando residir en un pueblo", destacan de la plataforma.

Iglesia de Albares desde abajo. Ayuntamiento

Albares está situado en la pendiente del valle que lleva su nombre por donde discurre un bonito arroyo que desemboca en el río Tajo. Está rodeado del bonito paisaje de la Alcarria baja caracterizado por montes, valles y cerros.

Es conocido por sus "tierras blancas" ricas en yeso y un patrimonio histórico destacado por la iglesia de San Esteban y un adarve musulmán con una bonita panorámica. El año pasado compitió en el concurso 'El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha' organizado por la cadena televisiva regional CMM.

Uno de los principales atractivos de esta localidad es su económico mercado inmobiliario. Puedes encontrar viviendas en alquiler desde los 200 euros mensuales o si prefieres adquirir un inmueble hay varias alternativas a partir de 100.000 euros.

En este sentido, el ayuntamiento ha promovido años atrás subvenciones y ayudas directas a las familias que llegan buscando un nuevo hogar. A pesar de su reducido tamaño, Albares dispone de un centro de salud, colegio, farmacia, supermercado y un gran abanico de comercios. Los mamás y papás podrán dejar a sus hijos en la guardería y el instituto situados a tan solo 8 kilómetros.

Si deseas ir a Madrid o Guadalajara capital, dispones de una línea de autobús diaria. El deporte es otro de los puntos fuertes de Albares, su propuesta deportiva incluye pistas de fútbol, pádel, tenis, gimnasio y una piscina municipal.