Leiva suspende el concierto que iba a dar esta noche en la Feria de Guadalajara: así se puede recuperar el dinero
El cantante madrileño ha confirmado que sufre una indisposición médica que le impide estar en el escenario de la Fuente de la Niña.
Más información: La Plaza Mayor de Guadalajara se "queda pequeña" en un arranque de fiestas 'salvaje', vibrante y multitudinario
El cantante madrileño Leiva ha cancelado el concierto que tenía previsto dar este sábado, 20 de septiembre, en las Pistas de la Fuente de la Niña con motivo de las Ferias y Fiestas de la Guadalajara, por una indisposición médica.
Desde el Ayuntamiento han lamentado esta situación que ha obligado a suspender uno de los conciertos más esperados dentro de la programación festiva.
En el comunicado oficial remitido por el artista se señala que “el evento ha sido cancelado debido a una situación médica sufrida por Leiva en las últimas horas y agravada en el día de hoy, que imposibilita al artista su efectiva participación en el concierto de esta noche".
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/guadalajara/20250916/plaza-mayor-guadalajara-queda-pequena-arranque-fiestas-vibrante-multitudinario/1003743926376_0.html
Concretamente, especifican que se trata de una infección aguda en las vías respiratorias, cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual.
Devolución de las entradas
En este comunicado también se informa que se devolverá automáticamente el importe íntegro de las entradas obtenidas a través de los canales oficiales.
De esta manera, no es necesaria la realización de ningún trámite adicional por parte del comprador. El proceso de reembolso se iniciará de inmediato, y se hará efectivo en un plazo máximo de hasta 15 días.
En caso de incidencia en este proceso, la organización pide que los afectados se dirijan a info@ayudaeventos.com para compras realizadas a través de Leivaentradas.com o Vivaticket.com; o info@concertados.com en el caso de las compras realizadas a través de Concertados.